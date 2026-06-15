Die Fox Corporation, die unter anderem das Network Fox, Fox News, Fox Sports und die kostenfreie Streaming-Angebot Tubi betreibt, hat am Montag die Übernahme von Roku angekündigt. Roku gehört zu den großen Playern im Bereich der Streaming-Technik: So vertreibt man eigene Streaming-Sticks und ist mit der Roku-Software auch als (teilweise vorinstallierte) App verfügbar. Mit dem Roku Channel gehört auch ein eigener Sender zum Portfolio. Insgesamt erreicht die Roku-Plattform nach eigenen Angaben weltweit mehr als 100 Millionen Haushalte - allein in den USA mehr als die Hälfte aller US-Breitband-Haushalte.

Zusammen werde man zum "Medien- und Technologieunternehmen der nächsten Generation", schwärmt Fox in einer Mitteilung - und lässt sich das einiges kosten: Fox legt rund 22 Milliarden US-Dollar in einer Mischung aus Cash und Aktien für Roku auf den Tisch, umgerechnet also knapp 19 Milliarden Euro. Abgeschlossen werden soll die Übernahme erst 2027, erstmal müssen die Aktionäre und dann auch die Regulierungsbehörden zustimmen.

An die Aktionäre gerichtet heißt es, dass man den "Geschäftsmix von Fox in Richtung der wachstumsstarken Bereiche Streaming und Connected TV" verschiebe. Auf Pro-forma-Basis werde das fusionierte Unternehmen gemessen am Zuschaueranteil zum drittgrößten Akteur im US-Fernsehmarkt - wobei hier die Nutzung von Fox-Inhalten und die Nutzung von Inhalten anderer über die Roku-Plattform etwas seltsam vermischt wird.

Roku soll weiter als "offene, partner-freundliche Plattform" betrieben werden - was auch unbedingt nötig ist, denn wenn über die Roku-Sticks oder die auf Fernsehern vorinstallierte Roku-Plattform nur noch Fox-Inhalte zu sehen wären, wäre diese ziemlich wertlos. Gleichzeitig werde man Fox auch nicht exklusiv über Roku vertreiben, sondern auch auf alle weiteren Partner setzen.

Lachlan Murdoch, CEO von Fox, spricht von einem "entscheidenden Moment" für sein Unternehmen, der im Einklang mit der bisherigen Strategie stehe. "Im Jahr 2019 haben wir das Unternehmen neu auf Live-Nachrichten und Sport ausgerichtet. Im Jahr 2020 haben wir Tubi übernommen, und unter unserer Führung hat sich das Unternehmen zu einem der erfolgreichsten im Streaming-Bereich entwickelt. Heute gehen wir den nächsten Schritt: Wir führen das wertvollste Live-Inhaltsportfolio im Bereich Videokonsum mit der führenden Streaming-Plattform zusammen, über die Amerika diese Inhalte konsumiert."

Anthony Wood, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Roku, sagt: "In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir Roku zur führenden TV-Streaming-Plattform ausgebaut, die weltweit mehr als 100 Millionen Haushalte erreicht und die Art und Weise, wie Menschen Unterhaltung entdecken und genießen, neu definiert hat. Ich bin unglaublich stolz auf das, was unser Team aufgebaut hat, und der Zusammenschluss mit FOX ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, unsere Vision voranzutreiben, schneller zu wachsen und noch innovativer für Zuschauer, Partner und Werbekunden zu werden."