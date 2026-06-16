Mehr als zehn Jahre nach der bislang letzten Folge könnte es bald offenbar im deutschen Fernsehen zum Comeback von "Deal or no Deal" kommen. Wie jetzt bekannt wurde, soll bereits am kommenden Dienstag in Köln-Mülheim eine Pilotfolge der Spielshow produziert werden.

Wie aus dem Ticket-Service "MyShow" hervorgeht, übernimmt Jörg Pilawa die Moderation von "Deal or no Deal", was perspektivisch - auch ohne Angabe des Senders - für eine mögliche Ausstrahlung der Sendung in Sat.1 sprechen dürfte. Pilawa steht inzwischen seit mehreren Jahren wieder für den Privatsender vor der Kamera und moderierte zuletzt vor allem das erfolgreiche "1% Quiz". Mit "Wer ist Deutschlands Superhirn?" soll im Sommer zudem eine neue Sat.1-Show mit ihm folgen. Es handelt sich dabei um eine Adaption der französischen Quizshow "Le Dernier Cercle", deren Produktion Tresor TV übernimmt (DWDL.de berichtete).

Ein "Deal or no Deal"-Comeback mit Pilawa will Sat.1 derweil aber nicht offiziell bestätigen. Wir pilotieren aktuell mehrere Shows für die Sat.1-Access und die Sat.1-Prime-Time. Welche Shows wir in Sat.1 ausstrahlen, werden wir rechtzeitig ankündigen", zitiert "TV Wunschliste" einen Sendersprecher. Die Aussage selbst ist dabei auch deshalb interessant, weil Sat.1 zuletzt im Vorabendprogramm nicht auf Shows setzte - hier könnte sich also eine veränderte Strategie andeuten.

"Deal or no Deal" hat bereits eine lange TV-Geschichte hinter sich. Hierzulande war das Spielkonzept im Jahr 2004 zunächst Teil der von Linda de Mol moderierten Sat.1-Show "Der Millionendeal", ehe Guido Cantz ein Jahr später eine eigenständige Sendung unter dem heute bekannten Titel übernahm. Zwischen 2014 und 2015 moderierte zudem Wayne Carpendale noch einmal eine Neuauflage von "Deal or no Deal".