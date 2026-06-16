Zehn mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten müssen bei Joyn im Herbst wieder zum "Promi-Büßen" und nun hat der Streamer auch bekannt gegeben, welche Männer und Frauen man für die neue Staffel verpflichtet hat. Mit dabei sind unter anderem die ehemaligen Dschungelcamper Eike Immel und Georgina Fleur. Und auch sonst hat man sich die Dienste zahlreicher Reality-Sternchen gesichert.

Zum weiteren Cast gehören demnach auch Aleks Petrovic, Marwin Klute, Cosimo Citiolo, Raffaela Raab, Sahel, Nadja Großmann, Melissa Hofman und Annamiltina. Vor allem die Verpflichtung von Hofman ist interessant, sie wurde nämlich durch die Joyn-Produktion "Realitystar Academy" bekannt. Darin wollte sich Joyn bekanntlich eigene Reality-Sternchen heranzüchten - nun geht es für die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die weitere Verwertungskette.

Wann genau die Sendung im Herbst zu sehen sein wird, ist noch unklar. Die Dreharbeiten für die fünfte Staffel haben gerade erst in Österreich begonnen. Auch wenn Joyn keine Angaben dazu gemacht ist, kann man davon ausgehen, dass die neuen Ausgaben auch bei ProSieben zu sehen sein werden. Dort lief das Format zuletzt aber nur noch nachts - und selbst dort waren die Quoten meist ziemlich überschaubar. In den Jahren davor war "Das große Promi-Büßen" bei ProSieben noch in der Primetime zu sehen, konnte da aber ebenfalls nichts reißen.

Am Konzept hat sich derweil nichts geändert: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in der Realityshow mit von ihnen begangenen Sünden aus der Vergangenheit konfrontiert, diesen Part übernimmt erneut Olivia Jones, deren Leben zuletzt auch in Form eines ZDF-Films zu sehen war (DWDL.de berichtete).