© Autentic

Zum Verkauf des von ihr geführten Unternehmens sagt Olzmann: "Albatross World Sales über 16 Jahre hinweg aufzubauen und zu entwickeln, war eine intensive und sehr persönliche Aufgabe, die ich mit großer Leidenschaft verfolgt habe. Mit Blick auf die Herausforderungen und Chancen eines sich konsolidierenden Marktes, freue ich mich nun aber, gemeinsam mit Autentic eine zukunftssichere und nachhaltige Struktur zu schaffen, die internationale Vertriebsaktivitäten bündelt und den Produktionen langfristig die bestmöglichen Perspektiven auf dem Weltmarkt eröffnet."

Und Mirjam Strasser, Director Sales & Acquisitions von Autentic, sagt, die beiden Unternehmen verbinde eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. "Mit der Übernahme bündeln wir unsere Stärken und schaffen ein Angebot, das Produzenten wie Einkäufern gleichermaßen zugutekommt. In einem Markt, der sich rasant in Richtung digitaler Auswertungs- und Distributionsmodelle entwickelt, schafft diese Konsolidierung klare Vorteile für alle Beteiligten."

Autentic fokussiert sich auf Dokumentationen und Doku-Serien für den deutschen und internationalen Markt und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Stoffentwicklung und Produktion bis hin zur weltweiten Distribution ab. Das Unternehmen betreibt außerdem eigene FAST- und YouTube-Kanäle. Es wurde 2008 von Patrick Hörl gegründet und hat seinen Sitz in München. Auch die Beta Film ist an Autentic beteiligt.