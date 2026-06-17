Derzeit befindet sich "TV total" in der Sommerpause. Doch deren Ende ist bereits in Sicht: Wie schon im vorigen Jahr wird sich die erfolgreiche Comedyshow mit Sebastian Pufpaff auch diesmal wieder im August zurückmelden. Dabei setzt ProSieben zum Auftakt der neuen Saison zunächst auf zwei Spezial-Ausgaben, wie ein Sendersprecher jetzt auf DWDL.de-Nachfrage bestätigt hat.

Demnach soll es am Dienstag, den 11. August um 20:15 Uhr zunächst eine "Sommer-Edition" von "TV total" zu sehen geben, ehe eine Woche später eine "Retro-Edition" folgen wird. Für den 25. August ist dann die erste reguläre Ausgabe nach der Sommerpause geplant, heißt es. Inhaltliche Details zu den beiden angekündigten Specials nannte der Sprecher zunächst nicht.

Für ProSieben erweist sich "TV total" seit dem Comeback vor fast fünf Jahren als verlässlicher Erfolg. Die vor wenigen Tagen zu Ende gegangene Staffel erreichte wöchentlich im Schnitt mehr als 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie über elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Den Spitzenwert der Staffel markierte dabei die erste Folge nach der Sommerpause, die es auf starke 15,8 Prozent brachte.

Bei RTL wird Stefan Raab derweil länger in der Sommerpause weilen. Die ersten Aufzeichnungen für die neue Staffel der "Stefan Raab Show" sind inzwischen für den 15. und 17. September in Aussicht gestellt worden. Bei RTL ist die Sendung inzwischen auf den Sendeplatz am späten Donnerstagabend gewechselt, zudem gibt es jeden Dienstag eine weitere Ausgabe, die exklusiv bei RTL+ zu sehen ist.