Fast fünf Jahre sind seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan vergangen, auf die eine ebenso hektische wie gefährliche militärische Evakuierungsmission am Flughafen Kabul folgte. Mit den dramatischen Ereignissen von damals befasst sich nun eine sechsteilige Dramaserie mit dem Titel "Kabul - Flucht aus der Hölle", die bereits vor mehr als zwei Jahren als internationale Produktion der European Alliance in Koproduktion mit New8 angekündigt wurde.

Wie jetzt bekannt wurde, zeigt das ZDF die Serie ab Montag, den 27 Juli an drei aufeinanderfolgenden Abenden am späten Abend: Die ersten beiden Folgen sind dabei ab 22:15 Uhr zu sehen. Der Cast ist dabei international besetzt -unter anderem mit Jonathan Zaccaï, Thibault Evrard, Olivier Rabourdin, Jeanne Goursaud, Ludwig Blochberger, Gianmarco Saurino, Valentina Cervi und Vassilis Koukalani. Außerdem wirken Shervin Alenabi, Eric Dane, David Rott und Leonard Scheicher mit.

Und darum geht es: In Kabul kämpfen eine Familie, ein italienischer Diplomat und eine deutsche Soldatin ums Überleben, während die Stadt ins Chaos stürzt. Staatsanwältin Zahara (Darina Al Joundi) sucht mit ihrem Mann Baqir (Vassilis Koukalani) Schutz in der französischen Botschaft, während Sohn Fazal (Shervin Alenabi) als Soldat der afghanischen Armee vor den herannahenden Taliban flieht. Tochter Amina arbeitet als junge Ärztin pflichtbewusst weiter im Krankenhaus. Am Flughafen Kabul wird unterdessen der italienische Botschaftsmitarbeiter Giovanni (Gianmarco Saurino) von seinen Vorgesetzten plötzlich als oberster Diplomat des Landes zurückgelassen, während Vera (Jeanne Goursaud), eine deutsche Soldatin, einem afghanischen General helfen will, das Land zu verlassen.



Als Sicherheitsattaché der französischen Botschaft wiederum hat Gilles (Jonathan Zaccaï) alle Hände voll zu tun, sensible Akten vernichten zu lassen und den Rückzug zu koordinieren - inklusive zahlreicher Afghanen, die vor den Taliban in die Botschaft strömen wollen. Zwischen Flucht, Chaos und verzweifeltem Widerstand müssen Amina (Hannah Abdoh), Zahara (Darina Al Joundi), Fazal (Shervin Alenabi), Giovanni und Vera Entscheidungen treffen, die über Leben und Tod bestimmen, während Kabul in den Abgrund stürzt.