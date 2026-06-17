20 Millionen Euro. So viel Zuschuss aus dem German Motion Picture Fund (GMPF) erhält Apple für die geplante Serie "Wild Things" über das Leben des deutschen Magier-Duos Siegfried und Roy, die von Jude Law und Andrew Garfield verkörpert werden. Apple ist damit das erste Unternehmen in der Geschichte des GMPF, das die seit 2025 geltende maximal mögliche Fördersumme erhält. Zuvor waren maximal 10 Millionen Euro für eine Serie möglich. Gleichzeitig sind dadurch die gewaltigen Dimensionen des Projekts, hinter dem die Produktionsfirma Imagine Entertainment steht, abzuschätzen.

Der GMPF fördert nämlich maximal 30 Prozent der zuwendungsfähigen deutschen Kosten. Das heißt: Alleine in Deutschland investieren die Verantwortlichen demnach also mindestens 66,7 Millionen Euro. Und weil es eigentlich eine US-Produktion ist, kann man wohl davon ausgehen, dass ein signifikanter Teil der Produktionskosten auch in den USA entstehen wird. Damit lässt sich schon jetzt sagen, dass "Wild Things" zumindest aus finanzieller Sicht ein Mega-Projekt wird. Anfang des Jahres begannen die Dreharbeiten in Las Vegas. Unklar ist aktuell, ab wann die Serie bei Apple TV zu sehen sein wird.

Eine ebenfalls sehr hohe Förderung aus dem GMPF hat zuletzt auch Netflix erhalten. Für die Produktion der Serie "The Boys from Brazil" ist ein Zuschuss in Höhe von 15,6 Millionen Euro geflossen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ira Levin, inhaltlich geht es um einen Holocaust-Überlebenden und Nazijäger, der einem Komplott in Brasilien auf die Spur kommt. Gedreht wurde bislang unter anderem schon in den Studios Babelsberg, aber auch in NRW und Baden-Württemberg. In den fünf Folgen werden unter anderem Jeremy Strong, August Diehl, Daniel Brühl und Gillian Anderson zu sehen sein.

Überhaupt sind Apple TV und Netflix in diesem Jahr bislang die großen Nutznießer des German Motion Picture Fund. Seit Anfang 2026 wurden im Rahmen des Förderprogramms rund 70 Millionen Euro an 15 verschiedene Projekte ausgeschüttet. Alleine Apple TV vereint dabei mehr als 33 Millionen Euro auf sich, Netflix kommt auf mehr als 22 Millionen Euro. Zusammengerechnet haben die beiden großen Streamer also mehr als die Hälfte der bislang ausgeschütteten Zuschüsse erhalten. Apple TV hat für die Serie "The Alex" nochmal etwas mehr als 10 Millionen Euro eingestrichen.

Darüber hinaus profitierten auch noch Produktionen von Prime Video (rund 3 Millionen), des ZDF (rund 4,3 Millionen), Disney (rund 2,5 Millionen), Sky (rund 2 Millionen) sowie diverser ARD-Anstalten und der ARD Degeto (zusammen etwa 1,8 Millionen).