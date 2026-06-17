Warner Bros. ITVP Deutschland stellt die Führung seines Entertainment-Bereich strategisch neu auf. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, implementiert Managing Director René Jamm ab sofort ein sogenanntes "Kreativ Board", das er gemeinsam mit Director Production Entertainment Philipp Zühlke steuern wird.

Das Kreativ Board ist für die strategische Ausrichtung der Firma, die (Weiter-)Entwicklung, Umsetzung und Vermarktung bestehender sowie neuer Formate verantwortlich und soll zukünftig um die Bereiche Marken/Products und Live-Entertainment erweitert werden. Neben Head of Content Andrea Jajeh und Head of Content Katharina Picht ist auch Neuzugang Anke Bergmann Teil des neuen Gremiums. Anke Bergmann wird in ihrer Funktion als Senior Manager Formats das Katalog- und Formatmanagement, die Marktanalyse & Drittformate betreuen, während Katharina Picht in ihrer neuen Rolle als Head of Content gemeinsam mit Andrea Jajeh die inhaltliche Verantwortung für alle laufenden und neu zu entwickelnden Formate übernehmen wird.

Um Synergien zwischen den Bereichen Entertainment und Fiction noch "effektiver zu nutzen und Inhalte auch genreübergreifend zu denken und auszuarbeiten", wie es heißt, wird nach Angaben von Warner auch Kristina Gralla Löbbert in ihrer Funktion als Director Fiction zum Team des Boards gehören.