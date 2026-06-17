Während der Sommerpause von Maybrit Illner testet das ZDF in diesem Jahr überraschend ein neues Talkformat mit Sarah Tacke, die aktuell die Rechtsredaktion des Senders leitet und unter anderem das ZDF-Wirtschaftsmagazin "WISO" moderiert. Die Sendung heißt dabei wie die Moderatorin - "Sarah Tacke". Zu sehen ist der Talk vom 30. Juli bis 27. August jeweils donnerstags um 22:15 Uhr, ehe danach dann wieder Maybrit Illner übernehmen wird.

Die promovierte Juristin und hartnäckige Journalistin will sich nach Angaben des ZDF in ihrer wöchentlichen Sendung "den großen gesellschaftspolitischen Fragen unserer Zeit" widmen, aber auch "deren konkreten Auswirkungen auf den Alltag der Menschen". Gemeinsam mit Betroffenen, Expertinnen und Experten sowie Verantwortlichen soll sie Ursachen analysieren, Argumente überprüfen und nach tragfähigen Lösungen suchen. "Statt auf zugespitzte Konfrontation setzt das Format auf Erkenntnisgewinn: Wie groß ist ein Problem wirklich? Wo liegen die Ursachen? Und was könnte helfen?", so das ZDF in der Beschreibung.

Die Themen sollen sich dabei erklärtermaßen "an den drängenden Debatten im Land" orientieren. Als Beispiele werden Sozialreformen, die wirtschaftliche Lage vieler Menschen oder die Wahlen in Ostdeutschland und der Umgang mit politischen Rändern genannt. Ziel sei es, dass sich "unterschiedliche Perspektiven auf Augenhöhe" begegnen. Zum Konzept soll auch eine "intensive Social-Media-Kommunikation vor, während und nach der Sendung" gehören, aber auch eine direkte Kommunikation mit dem Publikum durch eine QR-Code-Umfrage.

Den Auftrag für die Produktion von "Sarah Tacke" hat i&u Studios erhalten. Die Kölner Produktionsfirma steht seit vielen Jahren hinter dem RTL-Magazin "Stern TV", hat in der Vergangenheit beim ARD-Talk "Günther Jauch" aber auch Polittalk-Erfahrung gesammelt.