RTL hat verraten, wann es die Sky-Reality "Diese Ochsenknechts" ins Free-TV holt. Einen entsprechenden Schritt hatte Stephan Schmitter bereits vor einigen Wochen im DWDL.de-Interview angekündigt. Nun steht fest: Die fünfte Staffel des Formats ist ab dem 5. Juli immer sonntags um 19:05 Uhr beim Sender zu sehen. Die Folgen feierten im April und Mai ihre Erstausstrahlung bei Sky, ab Juli erfolgt dann also auch die Free-TV-Premiere. Ursprünglich hatte RTL auf diesem Sendeplatz mit Wiederholungen von "Die Unvermittelbaren - Mit Martin Rütter" geplant.

"Diese Ochsenknechts" gehört bei Sky zu den wichtigsten Eigenproduktionen überhaupt, mittlerweile gibt es mit "Yeliz & Jimi" auch ein Spin-Off. In den acht Folgen der fünften Staffel begleitet die Reality-Doku Natascha Ochsenknecht und ihre Kinder Jimi Blue, Wilson Gonzalez und Cheyenne mit ihrem Ehemann Nino sowie ihre Mutter Bärbel. Durch die zusätzliche Ausstrahlung bei RTL, die durch die Übernahme von Sky Deutschland möglich wird, will man die Verwertungskette nun voll ausschöpfen und der Sendung zu mehr Sichtbarkeit verhelfen.

Produziert wird "Diese Ochsenknechts" von der B28 Produktion. In der fünften Staffel geht es für die Familie nach der Versöhnung und dem Drama rund um Jimi in einen gemeinsamen Urlaub nach Südafrika. Doch in Kapstadt steht neben Sonne, vielen Erlebnissen und Erfahrungen wieder neues Drama auf dem Programm – denn zwei Fronten in der Familie scheinen verhärtet und sorgen für Konfliktpotential. Deutlich harmonischer – aber mit kaum weniger Chaos – geht es unter den "Jungs" zu: Auf Nino, Wilson und Jimi wartet ein Männertrip nach Lappland.

Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft immer mal wieder große und kleine Formate von Sky auch den Weg ins Free-TV zu einem Sender der RTL-Gruppe finden. Nach der Übernahme hatte RTL auch bereits wieder die Formel 1 im Programm.