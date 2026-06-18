Im kommenden Herbst steht die Jubiläumsstaffel von "Die Höhle der Löwen" an, es wird der mittlerweile 20. Durchlauf der Gründershow sein, die nach wie vor sehr erfolgreich ist. Bei konstant mehr als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern kam das Format im linearen Programm auch zuletzt noch auf mehr als 11 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Wenn im Herbst das Jubiläum ansteht, hat man in Köln also etwas zu feiern. Und die Feier steigt dann mit zwei neuen Investoren, das ist nun bekannt geworden.

Offenbar unbeabsichtigt hatte Dagmar Wöhrl, die nun schon seit einiger Zeit Teil der Gründershow ist, am Mittwoch zwei neue Investoren verraten, die in der kommenden Staffel mit dabei sein werden. In einer ihrer Instagram-Storys, in der sie ihren Fans einen Blick hinter die Kulissen der Show gewähren wollte, waren plötzlich auch Andreas Herb und Johannes Kliesch zu sehen. Wöhrl hat diese Story mittlerweile gelöscht, doch die "Bild" hatte schon über die Neuzugänge berichtet.

Gegenüber DWDL.de bestätigt eine Sendersprecherin dass die beiden Manager neu zum Team hinzustoßen. "Wir freuen uns sehr, dass Andreas Herb und Johannes Kliesch Teil der Jubiläumsstaffel von ‘Die Höhle der Löwen’ sein werden. Die Vorbereitungen für die 20. Staffel laufen bereits auf Hochtouren und die Vorfreude auf den Herbst ist riesig." Weitere Details zur neuen Staffel und zu unseren Löwen kommuniziere man zu einem späteren Zeitpunkt.

Mit den beiden Neuzugängen dürfte nun schon aber eine große Neuerung der kommenden Staffel bekannt sein. Andreas Herb ist Gründer der MBG Group, die ist bekannt für Getränke-Marken wie Salitos und Effect. Johannes Kliesch ist Co-Gründer der Socken- und Unterwäsche-Marke Snocks.