"Noch wilder, noch schneller, noch größer" soll die zweite Staffel der Escape-Room-Show "The Way Out" werden, verspricht Prime Video für die sechs neuen Folgen, die ab dem 31. Juli starten und dann wöchentlich im Doppelpack veröffentlicht werden. Dafür hat man gemeinsam mit der Produktionsfirma Roses Are Blue noch einmal am Konzept gefeilt. Als eine der Schwachstellen der ersten Runde wurde in der DWDL-Kritik der Studio-Teil benannt - den man sich nun konsequenterweise zum Einstieg in die Folgen einfach spart.

"Ohne Studioteil gehen die neuen Folgen direkt in die kreativen Welten und sorgen so für noch mehr Tempo, Nähe und Rätselspannung", heißt es seitens Amazon. Damit setze man "noch konsequenter auf das, was die Show ausmacht: Die Escape Rooms, die Duelle und die unmittelbaren Reaktionen der Teilnehmenden". Zudem seien die Welten, aus denen es zu entkommen gilt, noch aufwändiger gebaut als bei der Premiere.

Noch eine Änderung: Gab es in der ersten Staffel zwei Viererteams, aus denen jeweils zwei Duos gegeneinander antraten, so treten diesmal drei Duos gegeneinander an. Die zwei besten Duos schaffen es in den finalen Escape Room, in dem sich entscheidet, wer "The Way Out" gewinnt. Zur Besetzung hält sich Prime Video noch bedeckt und sagt lediglich, dass "einige der reichweitenstärksten Creator Deutschlands aus den Welten von YouTube, Twitch, Instagram und Entertainment" an Bord seien. In der ersten Staffel trat ein Creator-Team gegen ein Team aus Comedians an.

Schon klar ist aber, dass Julien Bam und Joon Kim erneut als Hosts fungieren. "The Way Out" wurde von Roses Are Blue unter der Leitung von Matthias Coppens entwickelt und ist mittlerweile auch in Belgien, den Niederlanden und Großbritannien an den Start gegangen. Die deutsche Version wird von der Roses Are Blue GmbH produziert, Ina Balint-Eck und Oliver Fuchs fungieren als Executive Producer der Show.