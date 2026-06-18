Nach dem Erfolg von "Prange - Man ist ja Nachbar" laufen derzeit die Dreharbeiten für eine Fortsetzung, in der erneut Bjarne Mädel die Hauptrolle spielt. Daneben wirken erneut Olli Dittrich und Katharina Maria Schubert in der Komödie mit. Auch für "Prange 2", so der Titel des Films, hat Andreas Altenburg - bekannt unter anderem aus den Radiocomedys "Wir sind die Freeses" und "Die Kur-Oase" - die Buchvorlage geschrieben. Regie führt Grimmepreisträger Lars Jessen, der gemeinsam mit Maren Knieling den Film auch mit Florida Film produziert.

Im zweiten Teil der Roman-Verfilmung muss Titelheld Ralf Prange (Bjarne Mädel) gleich an mehreren Fronten gegen den Zusammenbruch seiner alten Welt kämpfen. Ein halbes Jahr ist vergangen, seit er seiner Traumfrau Dörte Krampitz (Katharina Marie Schubert) an Silvester seine Liebe gestanden hat. Jetzt klopft der schnöde Alltag an und Prange spürt den Kontrollverlust in seinen eigenen vier Wänden nicht nur durch die Partnerschaft, sondern auch durch seinen neuen Vermieter, der das komplette Wohnhaus gekauft hat und dann auch noch Eigenbedarf anmeldet, um eine Bleibe für seinen Sohn zu erhalten. Pranges Widerstand ist mehrfach geweckt: Gegen seinen Vermieter, gegen die Gentrifizierung von Barmbek-Süd, gegen die Nachbarn, die unfair kämpfen und schließlich gegen Dörte, vor der er für ein Doppelleben in den Keller flieht. Hier schmiedet er - unterstützt von Nachbar Horst Rohde (Olli Dittrich) – Pläne, die unweigerlich in die Katastrophe führen.

Neben Mädel, Schubert und Dittrich stehen für die Komödie unter anderem auch Božidar Darko, Samy Ghariani, Angelika Richter, Gabriela Maria Schmeide, Michael Diercks, Maximilian Scheidt, Linn Reusse und Bernd Hölscher für "Prange 2" vor der Kamera. Die Ausstrahlung soll voraussichtlich Ende des Jahres erfolgen.