Am 23. Juli zeigt RTLup im Rahmen seines diesjährigen Schlagersommers ab 20:15 Uhr "Schlagerliebe Live aus Berlin vom Schlagerolymp" - wobei das im Titel gegebene Versprechen einer Live-Übertragung nicht wirklich eingelöst wird, weil der "Schlagerolymp" bereits Ende Mai stattfand. Dafür gibt's einen Mitschnitt von Berlins größtem Schlager-Open-Air, auf dem unter anderem Menowin Fröhlich, Anna-Carina Woitschack und Eloy de Jong aufgetreten sind.

Im Rahmen des Events fand auch der "Schlagerliebe Newcomer Contest" statt, bei dem zehn Nachwuchstalente die Chance hatten, auf der großen Bühne ihr Können unter Beweis zu stellen. Bewertet wurden die Auftritte von einer Jury bestehend aus Jay Khan, Eloy de Jong und Katrin Nebel-Voigt. Durch den Wettbewerb führte Moderator Norman Langen. Für RTLup außerdem im Einsatz ist Daniel Storb, der exklusive Interviews und frische Backstage-Storys liefern soll.

Los geht's mit dem Schlagersommer von RTLup aber schon zwei Wochen vorher: Am 9. Juli zeigt man nochmal die "Schlagernacht des Jahres 2025", eine Woche später gibt's die Ausgabe von 2024 zu sehen. Am 30. Juli und 6. August sind zudem zwei Ausgaben von "Schlagerliebe Superhits" zu sehen.