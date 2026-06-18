Der SWR hat unter dem Titel "Bolzen" eine neue Serie angekündigt, die im Fußball-Milieu angesiedelt ist. Die acht Folgen der Mockumentary werden bis Anfang August in der Region Stuttgart gedreht, produziert wird die Serie von der Montavia Filmproduktion. Im Mittelpunkt der Handlung steht Fußballprofi Marty, verkörpert von Ben Felipe. Nach einer Karriere voller Skandale strandet er dort, wo alles begann: In der Kreisliga seines Heimatdorfs.

Und so beschreibt der SWR die Serie im Detail: Marty Bloch hat im Profifußball eine beeindruckende, aber überaus kurze Karriere hingelegt. Weil er keine Gelegenheit zum Skandal auslässt, ist er samt Lamborghini und ramponiertem Image wieder im Heimatdorf gelandet. Vorübergehend, selbstverständlich! Da ist sich Marty ganz sicher. Allerdings - der gerade erst unterschriebene Vertrag für England wurde nach einem weiteren Fehltritt Martys umgehend wieder gekündigt. Um überhaupt etwas für ihn tun zu können, hat sein Manager Elias ihm eine dringend notwendige Imagekorrektur verordnet.

Die Idee: Einsatz für den Heimatverein in der Kreisliga. Und zwar ganz ohne Exzesse oder Fehltritte. Die Mannschaft um Martys Jugendtrainer Bolle ist guten Willens, seine Mutter Claudia nimmt ihn wieder im Kinderzimmer auf und die Dorfgemeinschaft samt Frauenfußballteam ist zumindest neugierig. Womöglich wäre mit Marty sogar ein Aufstieg für die Mannschaft drin. Allerdings müsste er für das Gelingen dieses Plans seine Starallüren ablegen. Das fällt ihm schwer. Und weil Elias eine Marty-Bloch-Personality-Doku für eine gute Idee hielt, ist die Kamera immer dabei.

Die Serie stammt von Headautor Andrej Sorin, weitere Autoren sind Frederic Schofield und Paulina Peschken, die Regie liegt bei Nicolas Berse-Gilles und Carly Coco. Zum Ensemble gehören Wini Gropper, Beritan Balci, Valerie Niehaus, Robert Palfrader, Lara Toni Lüdders, Lena Klenke und Lásló Branko Breiding. In weiteren Rollen stehen Merlin Sandmeyer, Fridolin Sandmeyer, Louis Held, Claude-Oliver Rudolph, Bernd Gnann, Kelvin Kilonzo, Alexander Czerwinski, Almountaser Alchltouh, Jonas Laiblin und Björn Grimm vor der Kamera von Frank Schlotterbeck und Michael Throne.

Produzenten von "Bolzen" sind Steffen Freckmann und Paul Prenissl, Producer ist Julius Wieler. Die Redaktion liegt bei Simon Riedl. Wann die acht Folgen in der ARD Mediathek publiziert werden, ist noch nicht bekannt.