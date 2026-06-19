Im nächtlichen Portugal entstand vor wenigen Wochen das neueste Show-Format mit dem Prime Video sein non-fiktionales Unterhaltungsangebot erweitern will: „Holey Moley - Minigolf Extreme“ ist die Adaption eines Fremantle-Formats, im portugiesischen Production Hub für den deutschen Markt entsprechend umgesetzt von UFA Show & Factual. Es sei, so Philip Pratt, eine neue, humorvolle Competition-Show, die klassisches Minigolf mit action-geladenen Vergnügungspark-artigen Hindernissen verbindet. Jede Bahn ist einem eigenen Thema gewidmet. .

24 Kandidat*innen treten auf einem überdimensionalen Parcours im Eins-gegen-Eins gegeneinander an, dabei seien Olympiasieger*innen ebenso wie Minigolf-Weltmeister*innen, Realitystars und „selbsternannte Wohnzimmer-Profis“, wie Prime Video es formuliert. Sie kämpfen sich Runde um Runde ins Finale, wo um 25.000 Euro Preisgeld geht. Moderiert werde das Format von „einer echten Sportlegende“, zu der Prime Video vorerst aber keine Angaben macht. Auch wer kommentiert, soll vorerst ein Geheimnis bleiben offenbar.

© Amazon MGM Studios "Holey Moley": Das Set der Show in Portugal

„Holey Moley ist eine einzigartige Mischung aus Sportevent, Comedy und spektakulärer Familienunterhaltung. Das Format sprengt die Grenzen klassischer Spielshows und schafft eine völlig neue Erlebniswelt. Besonders freuen wir uns, erstmals mit Prime Video zusammenzuarbeiten und gemeinsam eine Produktion auf die Beine zu stellen, die actionreich, humorvoll und visuell außergewöhnlich ist“, sagen Vanessa Schmit und Sascha Rustmeier, Managing Directors UFA Show & Factual und Produzenten der Show.

Bei hochsommerlichen Temperaturen ging es außerdem um die Vorweihnachtszeit: Da plant Prime Video den „Comedy Adventskalender“. In dem neuen Format bescheren „Stars aus dem Prime Video Universum und weitere bekannte Entertainment-Größen ein ultimatives Weihnachts-Comedy-Erlebnis“, so das Versprechen. Ab dem 1. Dezember öffne sich jeden Tag ein Türchen mit einer 10-minütigen Folge mit einer „bunten Weihnachtswelt voller Überraschungen.“ Zusätzlich verstecke sich in jeder Folge eine Zahl, die zusammen am 24. Dezember einen Code ergeben, mit dem sich am Heiligabend ein Geldpreis gewinnen lässt. Das Format wird produziert von Constantin Entertainment, Produzent ist Otto Steiner.

Und dann bestätigte Prime Video am Freitagvormittag ebenso die vierte Staffel der Reality-Show „The 50“, die im Frühjahr 2027 laufen soll und erneut von EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions produziert wird - und erinnerte man an das vor sieben Monaten schon angekündigte „LOL Next“, dem Spinoff von „LOL: Last One Laughing“ mit Hazel Brugger und zehn aus dem Netz bekannten Comedystars. Zu der vierteiligen Show wurden keine neuen Angaben gemacht, aber „noch im Herbst diesen Jahres“ soll die Show dann ein Jahr nach Ankündigung auch schon kommen. Wie „LOL“ selbst ebenso produziert von Constantin Entertainment.