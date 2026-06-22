Das Reality-Format "Villa der Versuchung" gehörte im vergangenen Jahr zu den Überraschungshits im Programm von Sat.1. Linear sahen mehr als eine Million Menschen zu und in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil nach der endgültigen Gewichtung der Quoten auch klar im zweistelligen Bereich. Darüber hinaus funktionierte das Format auch bei Joyn. Insofern war eine Fortsetzung schnell beschlossene Sache - und nun ist klar, wann es die neuen Ausgaben zu sehen geben wird.

Verona Pooth meldet sich am 3. August zurück, dann ist "Villa der Versuchung" wie schon im vergangenen Jahr immer montags ab 20:15 Uhr in Sat.1 zu sehen. Insgesamt 14 Prominente nehmen an der zweiten Staffel des von Banijay Productions Germany produzierten Formats teil. Welche Stars und Sternchen man engagiert hat, wollen die Verantwortlichen in Unterföhring allerdings noch nicht verraten.

Am Konzept gibt es derweil keine Änderungen - damit war angesichts des Erfolgs aber auch nicht zu rechnen. So spielen die Promis um einen Jackpot in Höhe von 250.000 Euro, der wird im Laufe der Ausgaben aber immer weiter schrumpfen. Denn die Stars haben viele Möglichkeiten, Geld auszugeben. In dem Format hat nämlich jeder Luxus einen Preis: Egal ob Bett, Sofa, Pool oder in diesem Jahr auch neue Outfits - alles muss entsprechend bezahlt werden, dann sinkt jedoch der Jackpot für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Moderatorin Verona Pooth kontrolliert, welche Promis Geld ausgeben und welche sparsam leben. In der Abrechnungszeremonie wird regelmäßig Bilanz gezogen - und das ist dann nicht selten der Ausgangspunkt für Streitereien unter den Prominenten.