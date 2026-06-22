Kürzlich haben wir uns bei DWDL.de im Rahmen einer Wochenserie mit dem Trend rund um Vertical-Serien beschäftigt. In einem der Texte ging es auch um die ARD-Produktion "Between The Beats" von Red Pony, einem Produktionslabel von Saxonia Media. Nun steht fest, dass die 26 Episoden der Serie ab dem 25. Juni auf TikTok veröffentlicht werden. Jede Folge hat eine Länge zwischen einer und drei Minuten. Für Menschen, die die Serie nicht bei TikTok sehen wollen oder können, gibt es alle Folgen auch auf einer Landingpage von Radio Bremen zu sehen. Der Sender hatte die Produktion zusammen mit dem Saarländischen Rundfunk (SR) in Auftrag gegeben.

Die ARD-Anstalten wollen mit der neuen Serie vor allem junge Menschen erreichen, die sich für K-Pop sowie K-Drama und generell Coming-of-Age-Stoffe interessieren. Nach Angaben der Sender vereint "Between The Beats" die koreanische Kultur mit Coming-Of-Age, Musik und Tanz in einem deutschen Setting. Radio Bremen und SR bezeichnen die Serie auch als eine Art modernes Romeo und Julia.

Und darum geht’s konkret: Die Schülerin und werdende Primaballerina Sara (Gio Yoo) lebt unter dem enormen Erwartungsdruck ihrer Eltern. Heimlich träumt sie von einem anderen Leben: Von K -Pop, von Seoul, von Selbstbestimmung. Als sie Daniel (Alexander Schmidt) trifft, ein charismatisches Musiktalent, gerät ihre kontrollierte Welt ins Wanken. Als sich herausstellt, dass Daniels Vater der langjährige Erzfeind von Saras Vater ist, muss Sara entscheiden, ob sie den Mut findet, für ihre Liebe und ihre eigenen Träume einzustehen. Mit der ehrgeizigen Isa (Lisa Junick) pflegt Sara zudem eine Art Frenemy-Beziehung.

Die Autorinnen und "Between The Beats" sind Su-Jin Song und My Cao, als Regisseurin fungiert Tatjana Wenig und Etritane Emini verantwortet die Kameraarbeit. Produzentin ist Daniela Zentner, Produzent Sven Sund. Die Redaktion auf Seiten von Radio Bremen liegt bei Annette Strelow, Anna-Katharina Petrausch und Andreas Schloß, beim Saarländischen Rundfunk ist Alexandra Fritsch verantwortlich.

Sven Sund, CEO Saxonia Media, sagte bei der ersten Vorstellung des Projekt, dass "Between The Beats" für Red Pony die erste Produktion dieser Art sei. "In sozialen Netzwerken müssen wir anders erzählen. Das betrifft eigentlich alle Parameter - und ist für uns enorm spannend. Und das Format zeigt, wie sich serielle Stoffe an die Logiken vertikaler Plattformen anpassen lassen."