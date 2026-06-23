Großer Reichweiten-Schub für die Sender AXN Black HD und AXN White HD: Ab dem 1. Juli werden die beiden Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz ins Entertainment-Paket von Sky inkludiert, auch bei Wow sind sie dann im Filme & Serien-Abo enthalten. Eine entsprechende Vereinbarung hat Sky mit High View geschlossen, dass die ehemaligen Sony-Sender Sony AXN und Sony Channel 2023 übernahm und einem Rebranding unterzog.

Sky kann damit sein Serien-Portfolio, das nach dem Ende der Kooperation mit HBO geschrumpft ist, um mehr als 50 internationale Serien ausweiten. Zu den Highlights der AXN-Sender gehören beispielsweise "Chicago P.D." und "Yellowstone" oder das irische Crime-Drama "Kin" mit Charlie Cox in der Hauptrolle. Dazu kommen "Murdoch Mysteries", die Jane-Austen-Adaption "Sanditon" und "Bookish" von und mit Emmy-Preisträger Mark Gatiss. Mit "Gomorrha" oder "Damages – Im Netz der Macht" umfasst das Angebot auch vielfach ausgezeichnete Serien, die für komplexe Figuren und außergewöhnliche Geschichten bekannt sind. Zusätzlich zur Verbreitung der linearen Sender stehen auch mehr als 1.000 Inhalte auf Abruf zur Verfügung.

Noch unter Sony-Ägide gehörte AXN schon einmal längere Zeit zum Sky-Portfolio, bis man einen Strategie-Schwenk vornahm, die eigenen Kanäle stärkte und das Netz an Partnersendern ausdünnte. Im Oktober 2016 verschwand AXN in diesem Zuge von der Sky-Plattform, der AXN White-Vorläufer Sony Entertainment Television (oder später Sony Channel) war nie bei Sky im Angebot. Empfangen werden können die AXN-Sender unter anderem auch via Vodafone, Magenta TV, waipu.tv, PŸUR sowie als Prime Video Channel.