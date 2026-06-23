Das ZDF hat einen Sende- bzw. Veröffentlichungstermin für die Physical Comedy-Serie "Das Manko" angekündigt, die man erstmals vor rund einem Jahr angekündigt hatte. Die vier Folgen werden demnach am 13. Juli im Streamingportal des Senders veröffentlicht. Die lineare Ausstrahlung erfolgt am 17. August ab kurz nach Mitternacht. Die Serie ist vor allem für das Zielpublikum der Mediathek produziert, daher ist der vergleichsweise unprominente Sendeplatz im linearen Programm keine große Verwunderung.

In "Das Manko" stehen elf inkompetente Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer deutschen Behörde kurz vor der Kündigung, als ein Irrtum sie versehentlich in ein Weiterbildungsprogramm für Top-Performer schleust. Im festen Glauben, endlich zu den Gewinnerinnen und Gewinnern zu gehören, stürzen sich die elf Sonderlinge engagiert in alle Aufgaben. Doch schnell zeigt sich: Das Leben außerhalb ihres Büros ist unerbittlich – und die größte Gefahr für sich und andere bleiben sie selbst.

Entstanden ist die Serie nach ZDF-Angaben aus der Kreativität des elfköpfigen Schauspiel-Ensembles, konkret dem Theaterkollektiv "Das Manko", das es schon länger gibt. Die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller sind Annika Meier, Sarah Bauerett, Julia Schubert, Florian Anderer, Sebastian Grünewald, Jonas Hien, David Simon, Bastian Reiber, Jan Krauter, Carol Schuler und Christoph Jöde. In Gastrollen sind unter anderem auch Bjarne Mädel, Sophie Rois, Andreas Döhler, Anna Mateur und viele weitere zu sehen.

Unter der Regie von Arne Feldhusen, der zusammen mit Bastian Reiber auch das Buch sowie das Gesamtkonzept erarbeitet hat, konzipierten die Darstellenden selbst Ideen, Handlungsstränge und Choreografien. Produziert wird die Serie von Razor Film Produktion in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel/Quantum. Die Produzenten sind Gerhard Meixner und Roman Paul, als Producerin fungiert Flora Rumpler.

"Das Manko" ist nicht nur aufgrund der ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte sowie Umsetzung interessant. Schlagzeilen gemacht hat die Produktion bereits in den zurückliegenden Wochen. So ist das Format bereits in Lille bei Series Mania ausgezeichnet worden, Arne Feldhusen durfte sich hier über den Preis für die beste Regie freuen. Beim Seriencamp Festival in Köln gab es zudem den Official Competition Award.

Arne Feldhusen selbst sagt zur Serie: "Seit über 20 Jahren drehe ich vor allem komödiantische Serien – doch noch nie hat mich ein Projekt so beglückt wie ‘Das Manko’. Das elfköpfige Theaterkollektiv ‘Das Manko’ besteht seit 2020. Mit vielen der Ensemblemitglieder habe ich bereits gedreht. Als innerhalb des Kollektivs der Wunsch aufkam, deren Arbeit ins Filmische zu übertragen, schloss ich mich dieser Idee sofort begeistert an. Mit der von mir sehr geschätzten Razor Film haben wir die passende Produktionsfirma gefunden."