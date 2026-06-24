ProSiebenSat.1 baut die Geschäftsführung seines Influencer-Netzwerks Studio71 aus: Neben Alexander Krawczyk führt ab dem 1. Juli auch Sven Hanke als Geschäftsführer die ProSiebenSat.1-Tochter. Das hat das Unternehmen jetzt bestätigt. Hanke ist bereits seit 2018 bei Studio71 und kümmert sich in seiner neuen Rolle künftig insbesondere um das operative Geschäft, wie das Publishing der ProSiebenSat.1-TV-Inhalte auf YouTube sowie das Creator- und Mandanten-Netzwerk.

Alexander Krawczyk verantwortet demnach laut ProSiebenSat.1 federführend die Unternehmensstrategie sowie die Bereiche Finance und Marketing. Man unterstreiche damit die Fokussierung von Studio71 auf das Kerngeschäft YouTube sowie die "Ambitionen zum Ausbau der Reichweite über alle relevanten Video-Plattformen hinweg und die optimale Vermarktung im Zusammenspiel mit der Seven.One Media".