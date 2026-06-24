"Häufig schaut man elektrisiert und ungläubig zu und stellt sich die Frage: 'Wie ist das möglich?'. Und genau das verspricht auch unsere neue Show 'Ich durchschaue jeden!'. Die Show ist ein Programm voller Nervenkitzel mit einer Prise Wahnsinn“, sagt Hannes Hiller, Showchef der SevenOne Entertainment Group. Produziert wurde die Show von i&u Studios bereits im vergangenen September, jetzt hat sich bei ProSieben ein Sendeplatz gefunden.

Ab dem 5. August zeigt ProSieben die vier Folgen des neuen Showformats "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" mittwochs um 20.15 Uhr und verspricht im Vorfeld: Gedanken werden zu Fallen, Entscheidungen zu Illusionen, die Realität zu einer Frage der Perspektive. Durch die Show führt Moderator Matthias Opdenhövel. Der sagt: „Was Timon Krause hier auf die Bühne bringt, ist unglaublich unterhaltsam und gleichzeitig total unberechenbar. Man weiß nie, ob man gerade Zuschauer ist oder längst selbst Teil des Experiments.“

Im Anschluss zeigt ProSieben mittwochs ab 21:45 Uhr dann die Dokureihe "Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner-Doku“, in der Mentalist Timon Krause die Zuschauer auf eine weitere Reise in die menschliche Psyche mitnehme und laut Sender „die Mechanismen hinter Liebe, Selbstoptimierung, Hypnose, Alltagsmanipulation und Wahrnehmung entschlüssele.“