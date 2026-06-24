YouTube ist inzwischen auch auf dem großen Fernseher einer der ganz großen Player der Bewegtbildnutzung - etwas, von dem man offenbar auch bei Meta träumt. Schon im letzten Jahr startete man daher "Instagram for TV" und baut dieses Angebot nun weiter aus. Die App kommt nicht nur auf weitere Plattformen, wie zumindest in den USA nun auf die Smart-TVs von Samsung, sondern wird auch mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet.

Man habe festgestellt, dass "Instagram for TV" häufig von mehreren Personen gemeinsam genutzt werde, daher soll es noch einfacher werden, Reels mit wenigen Handgriffen vom eigenen Smartphone auf den Fernseher zu übertragen, um sie allen zu zeigen. In "Instagram for TV" setzt man daneben auf "Channels". Meta sagt dazu: "Anstatt darüber zu diskutieren, was man sich ansehen soll, machen es die Kanäle einfacher, Videos zu finden, die alle im Raum gemeinsam genießen können – egal, ob es sich um Comedy, Sport oder eure Lieblings-Creators handelt."

Auch Stories lassen sich gemeinsam auf dem Fernseher anschauen - mit dem ganz großen Haken, dass die Inhalte hochkant sind, Fernseher aber bekanntlich auf horizontale Videos aufgelegt sind. Darauf will nun auch Instagram reagieren und einen eigenen Bereich für horizontale Videos einrichten. Damit sollen Creator Leute besser mit Inhalten erreichen können, die für den TV-Bildschirm konzipziert seien. Es ist schon etwas kurios: Während die traditionellen TV-Macher gerade über den Vertical-Video-Hype sprechen, sollen sich Creator nach dem Willen von Instagram stärker über Horizontal Video Gedanken machen.

Denn eine Erkenntnis ist inzwischen bis zu Meta vorgedrungen: "Watching on TV is different from watching on a phone". Daher wolle man gemeinsam mit Creatorn stärker mit anderen Formaten experimentieren. Dazu gehören längere Inhalte, die es ermöglichen komplexere Geschichten zu erzählen, episodische Serien, die sich über mehrere Folgen erstrecken und Live-Content. Noch immer befinde man sich hier aber in einer Art Experimentier-Phase: "Wir stehen noch ganz am Anfang, wenn es darum geht zu verstehen, wie Social-Video-Inhalte auf dem Fernseher aussehen", heißt es seitens Meta.