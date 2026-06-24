Schon bislang hat es die Hauptausgaben von "SWR Aktuell Baden-Württemberg" und "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" mit Live-Untertiteln zu sehen gegeben. Komplett barrierefrei waren sie damit jedoch nicht, doch das ändert sich jetzt. Ab dem heutigen 24. Juni sind beide Sendungen auch in Deutscher Gebärdensprache verfügbar, damit steigt die Barrierefreiheit der Nachrichtenflaggschiffe deutlich. Die entsprechenden Versionen von "SWR Aktuell" sind live über HbbTV oder in der ARD-Mediathek verfügbar.

Für viele gehörlose Menschen ist die Deutsche Gebärdensprache die Erstsprache. Untertitel allein reichen für sie daher häufig nicht aus, um komplexe Nachrichteninhalte vollständig barrierefrei zugänglich zu machen. An diesem Punkt will der SWR sein Informationsprogramm nun also verbessern. Bislang lag der Schwerpunkt des Angebots in Gebärdensprache vor allem auf fiktionalen Programmen und ausgewählten Kinderformaten sowie "Report Mainz" und Sendungen zu besonderen nachrichtlichen Lagen.

Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung, sagt zum Ausbau des barrierefreien Angebots: "Barrierefreiheit ist unverzichtbarer Teil unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags, den wir aus voller Überzeugung konsequent stärken und ausbauen. Es freut mich sehr, dass uns nun ein weiterer großer Schritt gelingt. Mit den täglichen DGS-Ausgaben unserer beiden Nachrichten-Flaggschiffe ‘SWR Aktuell’ in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schaffen wir ein verlässliches regionales Informationsangebot für alle, die auf Deutsche Gebärdensprache angewiesen sind."