Spätestens seit Corona-Zeiten ist Carola Holzner alias Doc Caro hierzulande einem großen Publikum bekannt. Ihre TV-Heimat hat sie seit Herbst 2023 bei Vox, wo sie regelmäßig mit verschiedenen eigenen Formaten zu sehen ist. Abseits dessen geht sie aber auch mit ihrer eigenen Bühnen-Show "Lebe jetzt!" auf Tournee. Einen Mitschnitt davon bringt Vox am Dienstag, 21. Juli ab 20:15 Uhr auch ins Fernsehen.

In der Show verbinde Doc Caro medizinisches Wissen mit Humor, persönlichen Geschichten und überraschenden Aha-Momenten, so Vox. Thema ist etwa, wie unterschiedlich Frauen- und Männergehirne ticken, warum unser Gehirn Texte auch dann lesen kann, wenn die Buchstaben durcheinandergeraten sind und warum das Herz ein echtes Wunderwerk ist. Daneben erzählt sie auch von berührenden Momenten aus ihrem Berufsalltag.

Vox hat die Formatwelt um Doc Caro in der letzten Saison weiter ausgebaut. Neben "Doc Caro - Jedes Leben zählt" und "Doc Caro - Leben hautnah" startete mit "Doc Caros Körperkenner" auch noch ein neues Quizformat mit ihr.