Schon im Mai haben die Dreharbeiten für neue Folgen der Kika-Serie "Schloss Einstein" begonnen, die Kameras laufen voraussichtlich noch bis Oktober. Die mittlerweile 30. Staffel wird schließlich im Frühjahr des kommenden Jahres ausgestrahlt, insgesamt 26 neue Folgen sind dann zu sehen. Und wie der zuständige MDR nun angekündigt hat, wird auch Fußballprofi Alexandra Popp in der Jubiläumsstaffel eine kleine Gastrolle übernehmen.

Popp gibt dem Fußballteam des Internats eine Trainingsstunde. "Ich fand die Anfrage von Anfang an cool, weil ich selbst als Kind ‚Schloss Einstein‘ geschaut habe", sagt Alexandra Popp. "Fußball ist eine Sportart, die Menschen extrem verbindet und unterschiedliche Gruppen zusammenbringt, die am Ende ein gemeinsames Ziel haben: das Spiel zu gewinnen. Für den Teamzusammenhalt ist Sport etwas extrem Wichtiges und zugleich sehr Einfaches."

Darüber hinaus will man in einer Folge der 30. Staffel auf die Seriengeschichte zurückblicken. Darin sollen dann beliebte Figuren der vergangenen drei Jahrzehnte in Gastauftritten zurückkehren. Die Serie startete einst im Jahr 1998, zunächst war das fiktive "Schloss Einstein" im ebenfalls fiktiven Seelitz beheimatet. Seit 2008 werden die Geschichten in Erfurt erzählt.

Generell kommt es in der 30. Staffel von "Schloss Einstein" zu vielen Veränderungen, so hat der MDR acht neue Schülerinnen und Schüler angekündigt. Und diese neue Gruppe bringt das Internat spürbar ins Wanken: Unterschiedliche Lebenswelten, Vorurteile und Rivalitäten lassen die Situation schnell eskalieren und spalten die Schülerschaft in zwei Lager. Freundschaften werden auf die Probe gestellt, Konflikte prägen den Internatsalltag und bedrohen den gewohnten Zusammenhalt. Zugleich will man in der Jubiläumsstaffel auch von der Suche nach Gemeinschaft in einer zunehmend polarisierten Umgebung erzählen. Ausgerechnet ein Fußballteam und der gemeinsame sportliche Wettkampf werden schließlich zum verbindenden Element und lassen eine neue Gemeinschaft entstehen.

"Schloss Einstein" ist eine Produktion der Saxonia Media im Auftrag der ARD unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks und in Ko-Produktion mit dem Kika. Produzentin ist Josepha Herbst und Producerin Alanis Krauthammel. Die Redaktion verantworten Silke Haverkamp und Nicole Schneider für den MDR, für Kika sind Maleen Haug und Corinna Schier zuständig. Head-Autorin der Serie ist Riccarda Schemann. Zum Drehbuchteam gehören Dana Bechtle-Bechtinger, Livia Valensise, Luise Lindner, Marina Prados, Marvin Machalett, Max Honert, Paula Knüpling, Paul Markurt, Sebastian Jansen, Sophia Ayissi und Tajo Hurrle. Regie führen Antonia Halvadia Uhl, Benjamin Teske, Kokutekeleza Musebeni, Nils Dettmann, Severin Lohmer und Victoria Schulz.