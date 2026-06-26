Schon Ende April hat RTL+ die neueste Staffel von "Prominent getrennt" gestartet. In dem Format steckt man diverse Ex-Paare in eine Villa und hofft auf möglichst viel Eskalation - in der am Donnerstag veröffentlichten Folge neun war der vorläufige Eskalationshöhepunkt der Staffel dann auch erreicht. Doch bei der Veröffentlichung der Ausgabe gab es offenbar einen Fehler.

So wurde die Folge zunächst wie gehabt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Streamingplattform veröffentlicht. Kurz darauf war sie jedoch wieder offline, was natürlich auch einigen Fans der Reality auffiel. RTL+ erklärte die Aktion auf Instagram: "Die Hitze geht auch nicht spurlos an uns vorüber. Es wurde leider die falsche Version von Folge 9 hochgeladen. Die korrekte Version inkl. Einordnung wird schnellstmöglich zur Verfügung gestellt." Und tatsächlich: Nach ein paar Stunden war die Folge wieder abrufbar.

Und da sind wir wieder bei der Eskalation: Relativ am Anfang der neuesten Folge kommt es zu einer großen Auseinandersetzung zwischen den Teilnehmern Aleks und Vanessa. Während der Konfrontation wird es nicht nur laut und es fließen Tränen, er beschüttet sie auch mit Sekt und schmeißt das Glas in der weiteren Folge wutentbrannt auf den Boden. In der aktuell abrufbaren Version ist währenddessen eine Information zu einem Hilfetelefon zu sehen, an das man sich wenden kann, wenn man selbst "toxisches Verhalten" erlebt hat.

Dieser Hinweis soll nach Angaben der "Bild"-Zeitung in der ursprünglichen Version der Folge zunächst gefehlt haben. Und egal ob es nun tatsächlich eine unbeabsichtigte Panne war oder ein Marketing-Gag von RTL+ und der verantwortlichen Produktionsfirma Seapoint: "Prominent getrennt" ist damit wieder in die Schlagzeilen gekommen.