ARD Kultur hat die Veröffentlichung eines Podcasts angekündigt, in dem es um die südkoreanische K-Pop-Formation BTS geht. Die sechs Folgen sind ab dem 2. Juli bei ARD Sounds sowie auf der Webseite von ARD Kultur und außerdem überall dort, wo es Podcasts gibt, zu hören. Während zum Start zwei Ausgaben veröffentlicht werden, folgen die weiteren Episoden danach wöchentlich. Am 30. Juli erscheint der letzte Teil von "Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt".

Im Rahmen des Podcasts wollen die beiden Hosts, Lisa-Sophie Scheurell und Dongin Kim, den Erfolg von BTS nachzeichnen sowie auf ihren bisherigen Werdegang blicken: Von ihren Anfängen im koreanischen Idol-System über ihre größten Erfolge bis hin zu ihrem Comeback nach dem Militärdienst, das mit einer Welttournee eingeläutet wird. Im Zuge dieser Tour spielen BTS am 11. und 12. Juli auch in der Allianz Arena - ARD Kultur dürfte hier auf zusätzliche Aufmerksamkeit hoffen.

Scheurell und Kim wollen in den sechs Folgen aber nicht nur die unbestrittenen Erfolg von BTS thematisieren, sondern auch "das knallharte Business hinter dieser Karriere" offenlegen, so zumindest die Ankündigung. So sprechen sie unter anderem darüber, wie K-Pop-Bands strategisch aufgebaut werden. Es geht außerdem um den Konflikt zwischen Erfolg im Westen und koreanischer Identität. Dazu die Hosts auch mit Personen aus Wissenschaft, Fandom und Musikindustrie.

"Lisa-Sophie Scheurell ist langjähriger K-Pop-Fan, analysiert das Popkultur-Phänomen als Journalistin mit der nötigen Distanz. Content Creator Dongin Kim ist Deutsch-Koreaner und kennt BTS schon seit seiner Jugend", heißt es von ARD Kultur. "Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt" ist eine Produktion von ACB Stories für ARD Kultur, SWR, SR und Radio Bremen. Die Idee zum Podcast stammt von Charlotte Schulze, die auch als Autorin fungiert. Kristian Costa-Zahn (Head of Content) und Rebecca Leiter (Redaktion) sind für ARD Kultur für das Projekt verantwortlich, Amelie Neumann (Redaktion) für Radio Bremen, Chris Eckardt (Redaktion) für SWR und Desirée Löffler (Redaktion) für SR. Isabel Woop (Producerin) und Julius Wussmann (Executive Producer) haben bei ACB Stories die Verantwortung.