Am kommenden Samstag wird Deutschland die mutmaßlich heißeste Nacht des Jahres erleben. Das SWR Fernsehen reagiert nun darauf und hat kurzerhand die "SWR-Kühlnacht" angekündigt, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag zumindest medial für Abkühlung sorgen soll. Konkret verspricht der öffentlich-rechtliche Sender "eine außergewöhnliche Programmauswahl voller Eis, Schnee und Winterzauber".

Den Anfang macht voraussichtlich ab 23:35 Uhr die Reportage "Weißes Südtirol - Ein Winter in den Bergen", gefolgt von zwei Dokumentationen mit Alexander Gerst. Zu sehen gibt es die Filme "Im Eis der Antarktis" und "Im Herz der Antarktis" aus der Reihe "Alexander Gerst auf Expedition". Im weiteren Verlauf der Nacht gibt es schließlich auch noch "Hütten, Schlitten und Spaß im Winter", "Expedition in die Heimat: Winter im Hochschwarzwald" sowie die beiden "Eisenbahn-Romantik"-Folgen "Winterzauber Schweiz" und "Winter im Waadtland – Zahnradbahn in den Schnee". Abschließend läuft dann auch noch "Reisetipp Südwest: Wintersport am Feldberg".

"Wenn draußen alles glüht, schicken wir unser Publikum einfach auf eine kleine Flucht in Eis und Schnee", sagt SWR-Channel-Manager Philipp Bitterling über die ungewöhnliche Programmierung in der Nacht. "Wir zeigen den schönsten Schnee von gestern – und hoffen, dass er wenigstens im Kopf für ein paar Grad Abkühlung sorgt. Die Kühlnacht ist vor allem eine augenzwinkernde Sommeraktion. Manchmal darf Fernsehen einfach auch Spaß machen." Und weiter: "Natürlich können wir keine Klimaanlage ersetzen. Aber wir können unseren Zuschauerinnen und Zuschauern eine schlaflose Tropennacht vielleicht ein bisschen angenehmer machen – mit Pinguinen, Pulverschnee und jeder Menge Wintergefühl."