Nach der erfolgreichen Neuauflage von "Der Lehrer" hat sich RTL - wenig überraschend - dazu entschlossen, die Serie mit Hendrik Duryn in der Hauptrolle um eine weitere Staffel zu verlängern. Details zum Umfang und dem Inhalt der Staffel nannt der Sender am Freitag zunächst noch nicht. Nicht die einzige Fortsetzung: Neben dem "Lehrer" soll zudem auch die kürzlich bei RTL+ gestartete Mockumentary "Shit Show - Welcome to Reality", produziert von Zeitsprung Pictures, weitergehen.

© RTL / Marina Rosa Weigl

RTL hatte den "Lehrer" im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft nach mehrjähriger Pause zurückgeholt und damit zuletzt bis zu 14,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt - die Serie, inzwischen produziert von MadeFor, empfahl sich daher schnell für eine Fortsetzung. Hauptdarsteller Hendrik Duryn steht damit also auch in Zukunft für gleich zwei Fiction-Produktionen von RTL vor der Kamera: Neben dem "Lehrer" setzt der Sender zudem weiterhin auf die erfolgreiche "Dünentod"-Reihe, in der Duryn ebenfalls in der Hauptrolle zu sehen ist.

Neben neuen "Dünentod"-Folgen hat RTL darüber hinaus jetzt auch Fortsetzungen von "Alpentod - Ein Bergland-Krimi" und "Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi" angekündigt. Ergänzt werden soll das fiktionale Angebot um die Vox-Serie "Club der roten Bänder - Die neue Generation". Für den Herbst wurde jetzt außerdem die Serien-Neuauflage von "Die Flodders", die zusammen mit Videoland in den Niederlanden entsteht, für RTL+ angekündigt.

In der kommenden TV-Saison ist zudem "Pumuckl und das große Missverständnis" zu sehen, ein weiterer Kinofilm befindet sich bereits in Produktion. Die dritte Staffel von "Pumuckl" ist darüber hinaus nach Angaben von RTL in Arbeit. Aktuell im Dreh befindet sich außerdem die Serie "Heidi", für die sich RTL mit dem SRF zusammengetan hat. Ebenfalls bereits angekündigt wurde eine Fortsetzung der Coming-of-Age-Serie "Euphorie".