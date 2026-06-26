"Bild" hat die Übertragung von Mozarts "Die Entführung aus dem Serail" aus der Berliner Staatsoper angekündigt. So wird man das "exklusive Kulturerlebnis" (O-Ton "Bild") am 8. Juli ab 19 Uhr für Abonnentinnen und Abonnenten von Bild+ zeigen. Für die aktuelle Inszenierung, die am kommenden Samstag Premiere hat, bringt Regisseurin Andrea Moses übrigens einen Mann ins Ensemble, den viele bislang vor allem aus Comedy-Shows kennen: Bülent Ceylan.

Der Comedian übernimmt in dem Stück die Sprechrolle des Bassa Selim, dem osmanischen Pascha, dessen Liebe von der gefangen gehaltenen jungen Spanierin Konstanze nicht erwidert wird. Obwohl ihr Verlobter sie vergeblich versucht zu befreien, zeigt er am Ende Großmut und verzichtet auf Rache - ein Symbol für aufgeklärte Humanität und Vergebung. Doch Ceylan spielt nicht nur die Figur der Oper, sondern auch sich selbst. Zu Beginn tritt er als Bülent Ceylan auf und moderiert, wie in einer seiner Bühnenshows, das Geschehen. Erst nach und nach verwandelt er sich in die Opernfigur Bassa Selim.

Bülent Ceylan sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Ich will Menschen, die bisher wenig Berührung mit Klassik hatten, zeigen, wie geil Oper ist. Wir machen eine Klassik-Revolution! Es wird wie eine Show. Aber so, dass auch die klassischen Opernliebhaber etwas damit anfangen können. Die Zuschauer in diesem tollen Saal und bei ‘Bild’ werden etwas erleben, was sie noch nie gesehen haben."

Und Marion Horn, Vorsitzende der "Bild"-Chefredaktionen, ergänzt: "Oper und ‘Bild’ haben viel gemeinsam: Beide sind groß, bunt und voller Leidenschaft. Beide erzählen Geschichten über Liebe, Hoffnung, Sehnsucht und das menschliche Miteinander. Beide können laut und leise, zeigen große Dramen und berührende Momente. Mit der Live-Übertragung dieser außergewöhnlichen Inszenierung mit Bülent Ceylan machen wir in Kooperation mit der Berliner Staatsoper Mozarts Meisterwerk für ein breites Publikum erlebbar. Denn Kultur gehört in die Mitte der Gesellschaft. Wir freuen uns, unseren BILDplus-Abonnenten diesen besonderen Abend exklusiv zu präsentieren."

Elisabeth Sobotka, Intendantin der Staatsoper Unter den Linden in Berlin, sagt, dass die Kooperation mit der "Bild" ein Novum für die Oper sei - "und eine große Chance, viele Menschen für Oper zu begeistern". Man wolle zeigen, dass diese Kunstform lebendig, relevant und für alle offen sei. "Wenn die Übertragung mit Bülent Ceylan als Bassa Selim Neugier auf Oper im Allgemeinen und auf die Staatsoper Unter den Linden im Besonderen weckt, haben wir viel erreicht. Mit Andrea Moses' Inszenierung von Mozarts Die Entführung aus dem Serail mit einem herausragenden Sänger:innen-Ensemble unter der Leitung von Thomas Guggeis, der Staatskapelle Berlin sowie dem Staatsopernchor, erwartet das Publikum eine Aufführung auf höchstem künstlerischem Niveau."