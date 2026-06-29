Mit "Maxton Hall" ist Prime Video in den vergangenen beiden Jahren sein bislang größter deutscher Fiction-Hit gelungen. Zum Jahresende wird die Erfolgsgeschichte nun mit der dritten Staffel zu Ende gebracht. Ein genauer Starttermin steht zwar noch nicht fest, doch jetzt hat der Streamer schon mal die Ausstrahlung für den Dezember in Aussicht gestellt. Und angesichts des Erfolgs überrascht es nicht, dass Prime Video auch darüber hinaus das New-Adult-Genre ins Visier nimmt.

Mit "Superior" - so der derzeitige Arbeitstitel - hat Prime Video nun im Umfeld des Filmfests München Details zur neuen sechsteilige Serie bekanntgegeben, die von der Schweizer Produktionsfirma Zodiac Pictures in Zusammenarbeit mit MMC Zodiac produziert wird. Anstelle eines Internats dient hier eine angesehene Hotelfachschule in Zürich. In den Hauptrollen sind Zoe Fürmann, Jonathan Kriener, Kjell Brutscheidt, Lukas von Horbatschewsky, Jule Hermann und Manal Raga a Sabit zu sehen, wie Prime Video bekanntgab. Jessica Hefti, Lukas Hobi und Reto Schaerli sind Executive Producer, Producer ist Lennart Lenzing. Die Drehbücher wiuederum stammen von Headautor Adrian Spring,der die Serie auch kreiert hat, sowie Ruth Rehmet und John-Hendrik Karsten.

Und darum geht es: Zwischen Champagner, weißem Trüffel, luxuriösen Hotelsuiten und den Hochs und Tiefs der ersten Liebe liegen Träume zum Greifen nah. Doch hinter der makellosen Fassade brodelt es: Ein freizügiger Adult-Content-Account, verbotene Affären und ein Konkurrenzkampf, der komplett aus dem Ruder läuft, sorgen für Aufregung in der Welt der Elite. Besonders Ricca (Zoe Fürmann) muss ihr Geheimnis um jeden Preis schützen: Für ihr Stipendium hat sie ein entscheidendes Detail in ihrem Lebenslauf gefälscht - und ausgerechnet Mitstudent Joel (Jonathan Kriener) droht ihre dunkle Vergangenheit aufzudecken. Wird er sie verraten oder kann sie ihm vertrauen? Gegen jede Vernunft verliebt sich Ricca in ihn. Noch ahnt sie nicht, dass auch Joel allen etwas vormacht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alle Geheimnisse ans Licht kommen - mit tödlichen Folgen.

Wann die Ausstrahlung erfolgen wird, steht indes noch nicht fest. Neben "Superior" hat Prime Video außerdem noch einen neuen Spielfilm für 2027 angekündigt. Unter dem Arbeitstitel "Morgen ist jetzt" ensteht nach Angaben des Streamingdienstes eine "warmherzige Zeitreise-Komödie über Familie, Verlust, ungelebte Träume und die Chance auf einen Neuanfang" - prominent besetzt mit Moritz Bleibtreu und Jördis Triebel sowie Julia Willecke und Yoran Leicher in den Hauptrollen. Es handelt sich dabei um ein Remake der spanischen Komödie "Mañana es hoy". Die Dreharbeiten wurden bereits kürzlich in Jesolo (Italien) und München abgeschlossen. Als Produktionsfirma fungiert W&B Television, Produzenten sind Benjamin Benedict, Quirin Berg und Max Wiedemann. Hannes Höhn fungiert als Executive Producer. Regie führt Tarek Roehlinger nach dem Drehbuch von von Chris Silber.

© Prime Video First Look: Neue Zeitreise-Komödie "Morgen ist Jetzt".

Der Film spielt in Italien im Sommer 1990. Als die Familie Müller auf mysteriöse Weise ins Jahr 2027 katapultiert wird, stellt sie fest, dass Tochter Lulu noch in 1990 feststeckt und ausgerechnet heute sterben soll - was dazu führt, dass alle schleunigst einen Weg zurück finden müssen.

"Mit 'Morgen ist jetzt' (AT) erzählen wir eine lustige und emotionale Familiengeschichte, die in München und Italien verwurzelt ist", so Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon MGM Studios. "Zeitreise-Komödien gehören zu den beliebtesten Genres weltweit - und mit diesem herausragenden Cast und unserem starken kreativen Partner W&B Television bringen wir genau die Art von Film zu Prime Video, die man sofort ein zweites Mal sehen möchte."