Das "ZDF-Morgenmagazin" bekommt ab der kommenden Woche eine neue Moderatorin: Maral Bazargani wird am Montag ab 5:30 Uhr erstmals durch die Frühschiene der Sendung führen, wie das ZDF mitteilte. Konkret wird sie in der Woche vom 6. bis 10. Juli jeweils von 5:30 Uhr bis 7:00 Uhr für das "Morgenmagazin" vor der Kamera stehen.

Geplant ist, dass Bazargani künftig "bis zu sechs Wochen im Jahr" die Moderation als Vertretung für Philipp Wortmann übernehmen wird. Die ehemalige 400-Meter-Läuferin, die 2012 bei den Olympischen Spielen in London zur deutschen 4x400-Meter-Staffel gehörte, hat 2014 ihre sportliche Karriere beendet und ihre journalistische Laufbahn zunächst mit einem Volontariat beim SWR gestartet. Seit 2017 war sie als Redakteurin und Reporterin für die ZDF-Kindernachrichten "logo!" tätig, bei denen sie seit 2023 auch als Moderatorin fungiert. Darüber hinaus moderiert die 36-Jährige seit dem Jahr 2025 für das ZDF auch die Leichtathletik-Übertragungen.

"Mit Maral Bazargani bekommt das 'ZDF-Morgenmagazin' eine kompetente und sympathische Moderatorin, die die Zuschauer und Zuschauerinnen mit aktuellen Nachrichten und spannenden Interviews am Morgen begrüßen wird", sagte Andreas Wunn, Leiter der ZDF-Redaktion "Tagesmagazine Berlin", über den Neuzugang am Morgen.

Aus Quotensicht ist das "Morgenmagazin" von ARD und ZDF auch in diesem Jahr unverändert erfolgreich. Auf beiden öffentlich-rechtlichen Sendern erreicht das "Morgenmagazin" im ersten Halbjahr 2026 bislang im Schnitt zusammen mehr als 21 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen beträgt der durchschnittliche Marktanteil über 14 Prozent.