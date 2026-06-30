Erst im März hatte Axel Springer angekündigt, den renommierten britischen "Telegraph" übernehmen zu wollen. Zuvor gab es auch andere Interessenten, diese Optionen zerschlugen sich aufgrund von kartellrechtlichen Bedenken der britischen Regierung sowie strenger Regelungen gegen ausländische Staatsbeteiligungen an britischen Zeitungen (DWDL.de berichtete). Nun ist Springer am Ziel: Nachdem die regulatorischen Genehmigungen aus Großbritannien, Irland und Österreich vorliegen, ist die Übernahme abgeschlossen worden.

Es ist eine Übernahme mit XXL-Anlauf: Springer wollte den "Telegraph" vor 20 Jahren schon einmal übernehmen, scheiterte damals aber. Nun ist man am Ziel. Zu den journalistischen Marken von Axel Springer gehört damit künftig neben "Bild", "Welt", "Business Insider" und "Politico" auch "The Telegraph". Neben der Tageszeitung gibt es auch eine sonntägliche Ausgabe von "The Telegraph".

Als Teil von Springer werde die britische Zeitung "von einer beschleunigten digitalen Transformation profitieren, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Förderung von Innovation und Wachstum verstärken, seine journalistische Exzellenz ausbauen sowie in den US-Markt expandieren", heißt es vom deutschen Verlag in einer Pressemitteilung zur abgeschlossenen Übernahme.

Springer-Chef Mathias Döpfner sagt: "Heute ist ein Tag, auf den wir lange hingearbeitet haben und an den wir uns immer erinnern werden. Axel Springer wurde 1946 nach der Erteilung einer Lizenz durch die britischen Behörden gegründet. ‘The Telegraph’ war damals unser Vorbild. Was beide Unternehmen seit langem verbindet, sind nicht nur der Einsatz für Freiheit, sondern auch gemeinsame Werte, die Fähigkeit, technologische Veränderungen zu erkennen, voranzutreiben und als Pioniere zu prägen – sowie der unternehmerische Wille, die Zukunft aktiv zu gestalten. Das schafft eine starke Grundlage, die KI-unterstützte digitale Transformation noch weiter zu beschleunigen. Gemeinsam können wir die kommende Generation von vertrauenswürdigen Medien anführen."

Chris Evans, Chefredakteur von "The Telegraph", sagt: "Das sind bewegende Zeiten für den ‘Telegraph’. Axel Springer und wir haben viel gemeinsam: Wir teilen die gleiche Werte, die gleiche Vision und die gleiche Ambition. Wir glauben daran, dass es viele Möglichkeiten gibt, den ‘Telegraph’ wachsen zu lassen, im Vereinigten Königreich und in anderen Regionen. Nach drei schwierigen Jahren ohne Eigentümer freuen wir uns darauf und sind jetzt bereit, uns mit vollem Einsatz auf die weitere Reise zu begeben.

Und Anna Jones, CEO der Telegraph Media Group, ergänzt: "Mit der heutigen Übernahme kann TMG mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Axel Springer wird das Unternehmen in eine neue Phase des Wachstums führen. ‘The Telegraph’ hat in den vergangenen drei Jahren bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen. Er ist eine hochrelevante Marke geblieben und wurde vielfach ausgezeichnet. Außerdem haben wir während dieser Phase ein zweistelliges Wachstum unserer digitalen Werbeerlöse erzielt und die Zahl unserer Digitalabonnements um ein Drittel gesteigert. Als Teil von Axel Springer können wir nun ein spannendes neues Kapitel beginnen."