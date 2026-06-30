Fast auf den Tag genau 40 Jahre ist es her, dass im ZDF die erste Ausgabe des "Fernsehgartens" ausgestrahlt wurde. Was folgte, ist eine bis heute anhaltende Erfolgsgeschichte, die im Laufe der Saison immer wieder auch im Rahmen der Show thematisiert werden soll. Im Jubiläumsjahr plant das ZDF nun sogar ein begleitendes Quiz.

Wie jetzt bekannt wurde, gibt es am Sonntag, den 9. August ab 12:00 Uhr anstelle einer regulären "Fernsehgarten"-Ausgabe ein zweistündiges Special mit dem Titel "ZDF-Fernsehgarten - Das Quiz" zu sehen. Der Sender verspricht darin "eine Zeitreise durch 40 Jahre 'ZDF-Fernsehgarten'". Konkret werden drei prominente Gäste gegen Moderatorin Andrea Kiewel in insgesamt sieben Quizrunden antreten. Dabei handelt es sich um Lutz van der Horst, Janine Kunze und Vincent Gross. Ebenfalls mit dabei sind "die Goldisch Meenzer Bube", ein Männerchor aus Mainz. Moderiert wird das "Fernsehgarten"-Quiz von Joachim Llambi.

Als Kulisse der Quizshow dient derweil nicht das gesamte "Fernsehgarten"-Areal, sondern das kleine Gartenstudio, das sich auf dem Gelände befindet. "Fernsehgarten"-Fans können indes nicht dabei sein: Die Aufzeichnung der Sendung fand bereits Ende Mai ohne Publikum statt, wie eine ZDF-Sprecherin auf DWDL.de-Nachfrage erklärte.

Aus Quotensicht erweist sich der "ZDF-Fernsehgarten" in diesem Jahr einmal mehr als sichere Bank: Erst am vergangenen Wochenende markierte die Live-Show - trotz hochsommerlicher Hitze - mit 1,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Saison-Rekord, der Marktanteil lag schon zum fünften Mal in Folge bei mehr als 20 Prozent.