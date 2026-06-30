Nachdem sowohl der Herbst der Reformen als auch das Frühjahr der Reformen ausgeblieben waren, will sich der Koalitionsausschuss der Regierungsparteien nun in dieser Woche auf ein umfangreiches Reformpaket einigen. Anlässlich dessen stellt sich Bundeskanzler Friedrich Merz den Fragen von Maybrit Illner in einer Sonderausgabe ihres ZDF-Talks, der derzeit eigentlich in der WM-Pause ist.

Um am kommenden Donnerstag, 2. Juli, nicht in Konkurrenz zum Spiel zwischen Österreich und Spanien senden zu müssen, läuft das "Maybrit Illner Spezial" mit Friedrich Merz als einzigem Gast zudem nicht auf dem gewohnten Sendeplatz, sondern bereits am Vorabend ab 19:25 Uhr, also direkt im Anschluss an die "heute"-Nachrichten.

Themen sollen unter anderem sein, ob die Reformen reichen werden, um das Land aus der Dauer-Krise zu führen und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, ob die Steuerreform und damit eine Entlastung für die große Mehrheit der Bevölkerung kommt, ob die Lasten fair verteilt werden und warum das Vertrauen in den Kanzler und seine Regierung so massiv schwindet.