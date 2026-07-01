Um Innovationspotenziale besser als bislang auszumachen und das Programmportfolio weiterzuentwickeln, hat der SWR jetzt die neue Hauptabteilung Portfolio und Innovation aufgesetzt. Diese wird ab sofort von Alina Schröder geleitet, das hat das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen jetzt bestätigt. Ziel der neuen Aufstellung sei es, die unterschiedlichen Inhalte und Formate des SWR optimal aufeinander abzustimmen, "um den Anforderungen eines vielfältigen Publikums gerecht zu werden".

Dabei stehe nicht nur die Qualität der Inhalte im Fokus, sondern eben auch deren Verfügbarkeit auf allen relevanten Kanälen. Alina Schröder volontierte 2011 und 2012 beim SWR und war danach Redakteurin beim Radiosender DasDing, den sie zwischen 2017 und 2021 als Programmchefin leitete. Von 2022 bis 2024 übernahm sie die Geschäftsführung der ARD-Koordination Junge Angebote und arbeitet seit 2025 im Innovationsmanagement des SWR an der Strategie- und Organisationsentwicklung des Unternehmens mit.

Zu ihrer neuen Aufgabe sagt Alina Schröder: "Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben - besonders darauf, gemeinsam mit einem Team über alle Direktionen hinweg ein Angebot der Zukunft zu entwickeln, das unsere wertvolle journalistische Arbeit in den Mittelpunkt stellt, auf den Bedürfnissen unserer Nutzerinnen und Nutzer basiert und gleichzeitig innovative Antworten auf sich weiter verändernde Rahmenbedingen findet. Das wird bestimmt nicht immer leicht, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das zusammen schaffen."

Anke Mai, SWR-Programmdirektorin Kultur, sagt: "Alina Schröder überzeugt mit ihrer Erfahrung als Programmmacherin ebenso wie mit ihrem modernen Führungsstil: Sie schafft es, Menschen zu begeistern, kluge Ideen gemeinsam mit dem Team zu entwickeln und umzusetzen und so innovative Wege zu beschreiten. Auf diese Weise können wir nah an den Bedürfnissen des Publikums unser SWR Portfolio gestalten und den Menschen im Südwesten Programme und Formate anbieten, die sie schätzen und denen sie vertrauen." Und SWR-Intendant Kai Gniffke ergänzt, Schröder sei eine Führungspersönlichkeit, “die journalistische Qualität, digitale Kompetenz und einen klaren Blick auf das Publikum verbindet”.