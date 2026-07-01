Das ZDF hat Details zu seinem neuen Format "Duell der Hochzeitsprofis" verraten. So steht nun beispielsweise der Cast vor der Kamera fest und es ist klar, wann die Zuschauerinnen und Zuschauer die neue Sendung zu sehen bekommen, die ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann im DWDL.de-Interview vor wenigen Wochen angekündigt hatte. So ist das Format ab dem 6. September immer sonntags ab 14 Uhr zu sehen. Insgesamt sechs Folgen wird man wöchentlich zeigen.

Für das Factual-Format hat man außerdem den von Vox bekannten Weddingplanner Frank "Froonck" Matthée verpflichtet. Der wurde einst durch die Hochzeit von Sarah Connor und Marc Terenzi bekannt, später war er im Dschungelcamp und führte jahrelang durch "4 Hochzeiten und eine Traumreise". Neben ihm sind auch die Hochzeitsprofis Amelie Borges, Marie Mika, Marco Fuß und Madeleine Bolz Teil der neuen ZDF-Sendung.

Pro Folge treten jeweils zwei Hochzeitsplanner gegeneinander an und präsentieren einem Paar ihre ganz persönlichen Visionen – "kreativ, überraschend und immer im Rahmen des Budgets", so zumindest die Ankündigung des Senders. Die Paare müssen sich für einen Entwurf entscheiden und der siegreiche Weddingplanner darf die Traumhochzeit realisieren.

Darüber hinaus hat das ZDF jetzt auch verraten, wann die neue Staffel von "Die Lebensretter von Murnau" startet. Die frischen Folgen sind ab dem 2. September immer mittwochs ab 19:25 Uhr beim Sender zu sehen. Alle sieben Folgen der zweiten Staffel stehen bereits ab Montag, den 31. August, online im ZDF zu Abruf bereit. Auch in den neuen Folgen begleitet man erneut das Klinik-Team sowie die Patientinnen und Patienten der BG Unfallklinik Murnau.