Nach dem Abschied von Marco Girnth ist die Nachfolge des langjährigen Hauptdarstellers der ZDF-Krimiserie "SOKO Leipzig" geklärt. Ab der kommenden Staffel wird Simon Böer, bekannt unter anderem aus der früheren ZDF-Vorabendserie "Herzensbrecher", das "SOKO"-Team verstärken. Gemeinsam mit Melanie Marschke, Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer wird er künftig in Leipzig und Umgebung ermitteln.

Böer soll Dirk Trebbe verkörpern - einen erfahrenen Ermittler, der ruhig und aufmerksam arbeitet, Fälle genau betrachtet und dabei nie den Menschen aus den Augen verliert. Geprägt durch seine Herkunft aus einfachen Verhältnissen verbindet er konsequentes Handeln mit einem feinen Gespür für Schwächen und Bedürfnisse anderer, heißt es in der Rollenbeschreibung, die die Produktionsfirma UFA Fiction am Mittwoch verschickte.

"Mit Simon Böer gewinnen wir einen vielseitigen und charismatischen Schauspieler. Seine Figur Dirk Trebbe bringt nicht nur kriminalistische Erfahrung mit, sondern überzeugt auch durch große menschliche Tiefe", sagte Tanya Momella Mallory, die als ausführende Produzenten bei der "SOKO Leipzig" fungiert. "Genau damit bereichert er das SOKO-Team auf besondere Weise und eröffnet neue erzählerische Möglichkeiten. Wir freuen uns sehr auf spannende Geschichten und neue Dynamiken im Ensemble."

Erst im Januar feierte die "SOKO Leipzig" ihr 25-jähriges Bestehen. Gerade wird die 27. Staffel gedreht, die ab dem kommenden Herbst mit dem Einstieg des neuen Kommissars beginnen wird. Ein konkreter Ausstrahlungstermin steht bislang noch nicht fest.