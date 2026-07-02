Seit einem Monat befindet sich Sky unter dem Dach von RTL. So gesehen hätte das Timing für das Screenforce Festival aus Sicht des neu zusammengeschlossenen Medien-Riesen kaum besser sein können. Entsprechend selbstbewusst äußerte sich dann auch die Führungsriege, allen voran CEO Stephan Schmitter. "Mit unserer einzigartigen Verbindung aus Free-TV, Streaming, Pay-TV, Journalismus, Unterhaltung und Live-Sport eröffnen wir neue Möglichkeiten für unser Publikum, unsere Partner und den gesamten Werbemarkt - mit deutlich mehr Werbekontakten als jeder andere Wettbewerber", sagte er.

Und Frank Vogel, der seit wenigen Wochen nicht nur die Vermarktung von RTL Deutschland verantwortet, sondern auch die von Sky Deutschland, klang ganz ähnlich: "Mit RTL und Sky spielen wir künftig auch in der Vermarktung in der ersten Liga - und das mit Heimvorteil", betonte Vogel. "Wir verbinden lineares Fernsehen, Streaming und Premium-Video so konsequent wie kein anderer Anbieter im deutschsprachigen Raum und nutzen dabei unsere besondere Nähe zum lokalen Markt. Gerade in einer zunehmend fragmentierten Videowelt wird Konvergenz zum entscheidenden Wirkungstreiber."

© RTL / Grellert / Werner / MG RTL D / Marina Rosa Weigl Stephan Schmitter und Inga Leschek

Auffällig: Abseits des Sports wurden im Rahmen des Screenforce Festivals zunächst keine konkreten Formate für Sky vorgestellt - bei Genres wie Show, Reality oder Fiction standen somit also vor allem RTL, Vox und RTL+ im Fokus. Für den wohl größten Neustart der Saison machen die Kölner dabei sogar gemeinsame Sache mit Prime Video: Fünf Folgen von "Gladiators - Die Show der Giganten" sollen ab dem 4. September den Weg ins Programm finden und damit am Freitagabend laufen. Bei Prime Video gibt's alle Ausgaben ab dem 6. August. RTL verspricht "pure Adrenalin-Unterhaltung", wird darüber hinaus in der kommenden Saison aber auch "Ninja Warrior" - mit neuer Besetzung - fortsetzen. Ohnehin kann man in Köln auch weiterhin mit vielen Klassikern aufwarten, darunter "Wer wird Millionär?", "Bauer sucht Frau" oder "Deutschland sucht den Superstar". Von "Let's Dance" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" soll es sogar "die jeweils längsten Staffeln" zu sehen geben.

© RTL "Die Verräter" gehen in die vierte Staffel

Reality-Nachschub für RTL+

Weiter ausgebaut wird indes der Reality-Bereich: Gleich drei neue Formate sollen in der kommenden Saison bei RTL+ starten. Dazu gehören neben "Prominent verwandt", produziert von Seapoint, auch "Virgin Island - Unberührt im Paradies" von RTL Studios und "Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet" von Filmpool. Während es bei "Virgin Island" darum geht, dass fünf Frauen und fünf Männern dabei geholfen werden soll, "Intimität neu zu erleben und Vertrauen aufzubauen", wollen Charlotte Engelhardt und Calvin Kleinen bei "Bad Boyfriends" herausfinden, "wie ehrlich, loyal und beziehungsfähig" acht Männer sind.

Im Fiktionalen setzt RTL im Free-TV bekanntlich vor allem auf seine Krimireihen und eine weitere Staffel von "Der Lehrer", die gerade erst angekündigt wurde. Ergänzt wird das Angebot um "Heidi", "Die Flodders" und einen neuen "Pumuckl"-Film. Neu angekündigt wurde außerdem die Comedyserie "Goethe vs. Schiller", die von der Freundschaft und Rivalität der beiden berühmten Dichter erzählt. Moritz Bleibtreu verkörpert Goethe, David Kross spielt Schiller, daneben sind unter anderem auch Jasmin Schwiers und Heike Makatsch Teil des Casts. Bei Vox wiederum setzt man im Fiktionalen alle Hoffnungen auf die "neue Generation" von "Club der roten Bänder". Konkrete Sendetermine wurden noch nicht genannt.

© RTL / Nicole Giesa "Goethe vs. Schiller": Christiane Vulpius (Jasmin Schwiers), Goethe (Moritz Bleibtreu), Schiller (David Kross) und Herzogin Anna Amalia (Heike Makatsch)

Im Factual-Bereich wiederum hat sich RTL mit Sebastian Lege verstärkt. Neben neuen Folgen des Vox-Formats "Lege kommt auf den Geschmack" will die Sendergruppe zusammen mit Lege "weitere Primetime-Inhalte" entwickeln. Wie DWDL.de jüngst bereits berichtete, wechselt der gelernte Koch exklusiv nach Köln, wird das ZDF damit im Gegenzug zum Jahresende verlassen. Ohnehin bleibt Vox der Sender für die kulinarischen Momente: So gehen nicht nur "Kitchen Impossible" und "Grill den Henssler" weiter, sondern auch "Grenzenlos Genial Gekocht" mit Steffen Henssler und Johann Lafer. Nach der erfolgreichen Premiere sollen in der neuen Saison gleich zwei neue Folgen ausgestrahlt werden.

Neu ist außerdem die Dokusoap "Auswanderer sucht Liebe", in der sieben deutsche Singles gezielt nach Partnern aus Deutschland suchen, die bereit sind, für die Liebe auszuwandern. Fünf Folgen, produziert von RTL Studios, sollen im Herbst zu sehen sein. Noch keinen Termin gibt es dagegen für "Passt, wackelt und hat Luft", ein Format über Auszubildende im Handwerk. Bemerkenswert: Unter diesem Titel produzierte Warner Bros. in der Vergangenheit schon einmal mehrere Staffeln für den WDR, nun hat man also beim privaten Nachbarn in Köln Gefallen an dem Konzept gefunden.

Mit Blick auf die Spartensender gab's beim Screenforce Festival hingegen wenig Neues. Sicher ist jedoch, dass "SchleFaZ" mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten im Herbst bei Nitro in eine neue Staffel gehen wird. Beim Kindersender Toggo wiederum soll es "Die Glücksbärchis - Entdecke die Magie" sowie die 26-teilige Animationsserie "Wild Kat" zu sehen geben.