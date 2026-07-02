"Braucht’s mehr vom alten Sat.1?", fragte mein Kollege Alex Krei kürzlich in seiner Bilanz der zurückliegenden TV-Saison. Ein bisschen geht Sat.1 tatsächlich in diese Richtung und holt ein bis heute bestens bekanntes Gesicht des alten Sat.1zurück: Richter Alexander Hold. Das ist naheliegend und überraschend zugleich: Naheliegend, weil man wohl immer noch ziemlich neidisch zu RTL blickt, wo Ex-Sat.1-Richterin Barbara Salesch inzwischen ziemlich erfolgreich ihre Urteile fällt – und weil Sat.1 ja auch im eigenen Programm sieht, dass die alten Gerichtsshows mittags häufig mehr Leute anlocken als alle anderen Sendungen außerhalb der Primetime. Zugleich ist es überraschend, weil Alexander Hold nach dem Ende seiner Gerichtsshow Anfang 2013 eine Politiker-Karriere eingeschlagen hat und derzeit nicht nur Abgeordneter, sondern sogar Vizepräsident des Bayerischen Landtags ist.

Daneben hat ProSiebenSat.1 beim Screenforce Festival ein neues Format mit Joko und Klaas angekündigt – mit einem für die beiden ganz neuen Kniff: Es gibt keine Challenge, nicht gegeneinander, nicht gemeinsam gegen andere. Es gibt keine Spiele, keine Gewinner, keine Verlierer. In "Joko & Klaas machen Urlaub" (Florida Entertainment) ist stattdessen ihre einzige Aufgabe, gemeinsam einen Roadtrip durch Island zu machen und sich dabei mit der Kamera filmen zu lassen. Nachdem sie im Ende 2025 eingestellten "Duell um die Welt" schon lange nicht mehr selbst um die Welt reisten, hat sich nun also doch wieder ein Format gefunden, das den beiden einen Trip finanziert.

Nicht nur Joko und Klaas zieht's in die Ferne

Mit Roadtrips hat man in der Sendergruppe ja ohnehin gute Erfahrungen gemacht. Mit dem neuen Ziel Australien stieg das Interesse an den Erlebnissen von Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs zuletzt sogar wieder an. Für die nächste Staffel nehmen sie sich daher wieder ein neues Ziel vor: 2027 geht’s für die drei Köche durch Japan (south & browse). Auch sonst sucht Kabel Eins den Quotenerfolg gerne in fernen Ländern: Die Reimanns zieht’s in der nächsten Staffel ihrer Dokusoap nach Barbados (Joker Pictures). Und mit "4 Elements – Allein gegen die Natur" steht zudem noch ein neues Adventure-Experiment an, bei dem vier Promis sechs Tage in den "extremsten Regionen der Welt" ausgesetzt werden. Dabei gilt es die Naturgewalten zu bezwingen und Challenges zu meistern, die mit den Elementen Feuer, Wasser, Erde oder Luft zu tun haben. Produziert wird das neue Format von Studio Flitz.

Ferne Länder ist ohnehin das Oberthema für zahlreiche Formate aus dem Reality- und Adventure-Bereich. Im RedSeven-Format "Dschungel Divas" werden bei Joyn zehn "luxusverwöhnte Reality-Divas" in den Dschungel geschickt. Das ausgelobte Preisgeld schrumpft allerdings mit jeder Versuchung, der sie erliegen – "Villa der Versuchung" meets "Reality-Queens auf Safari" gewissermaßen. In der Datingshow "Eden" werden 13 Singles ins "Paradies" verfrachtet. Auch hier schrumpft der gemeinsame Jackpot, allerdings nicht durch den Kauf von Luxus-Artikeln, sondern mit jeder Lüge, bei denen die Teilnehmenden erwischt werden (RedSeven).

Im schon vor einiger Zeit angekündigten "Surviving Amazonas" tauchen acht Promis ins Stammesleben der Shanenawa im brasilianischen Dschungel ein (Filmpool Entertainment). Nicht ganz so weit weg geht’s für die drei Promis, die in "Catch Us" (Arbeitstitel) auf ProSieben und Joyn aus einem Kölner Studio in eine jeweils selbstgewählte europäische Großstadt flüchten. Sie werden dabei von einer Handvoll Creator verfolgt, die mit Hilfe ihrer Community die Flüchtenden fangen wollen. (RedSeven).

Sat.1 erzählt royale Liebesgeschichte

In Sachen deutscher Fiction zeigte man sich etwas zurückhaltender als zuletzt: Von neuen Vorabend-Experimenten, die abseits der „Landarztpraxis“ in Sat.1 allesamt keinen Erfolg zeigten, war nichts zu hören. Dafür geht die Neuauflage von „Kommissar Rex“ (MR Film) im Frühjahr 2027 weiter, zum zuletzt ebenfalls wiederbelebten „Letzten Bullen“ äußerte man sich hingegen nicht. Sat.1 arbeitet aber an einer neuen Event-Serie über „Queen Silvia“ (so der Arbeitstitel). Alicia von Rittberg spielt Silvia Sommerlath, die bei den Olympischen Spielen 1972 in München Kronprinz Carl Gustaf von Schweden, gespielt von Edvin Endre, begegnet. Produziert wird die royale Lovestory von Pyjama Pictures in Koproduktion mit der schwedischen Unlimited Stories AB.

Bei Joyn wird die neue Serie "Littis Fahrschule" mit Kida Khodr Ramadan zu sehen sein. Er spielt darin den Fahrlehrer Litti, der in jeder Folge einen prominenten Fahrschüler begrüßt und diesen "mit unkonventionellen Methoden in ebenso chaotischen wie überraschend ehrlichen Reisen durch ihre persönlichen Krisen" steuert. Produziert wird die Comedy-Serie von JPJ Filmproductions.

Dümmel, Pilawa, Jenke, Mischke, Zervakis

Schon bekannt waren andere größere Primetime-Projekte von Sat.1: Ralf Dümmel sucht bekanntlich nach der "Millionenidee" (EndemolShine Germany) und setzt dabei früher an als die "Höhle der Löwen" - also wenn noch kein Geschäftsmodell steht. Und Jörg Pilawa bekommt mit "Wer ist Deutschlands Superhirn?" ein neues Quiz (Tresor TV), die adaption eines französischen Vorbilds.

Weiter macht ProSieben auch mit seinen Reportagen und Dokumentationen. Jenke von Wilmsdorf unterzieht sich dem nächsten Selbstexperiment, bei dem es diesmal um die Auswirkungen von schlechtem Schlaf geht. Gemeinsam mit seinem Sohn Jánik sucht er Wege aus der Schlaflosigkeit, produziert von Leonine Documentaries. Auch „Jenke. Report.“ und „Jenke. Zeitreise.“ (diesmal in die 90er) gehen weiter. Linda Zervakis geht unter dem Titel „HOPE“ der Frage nach, was Hoffnung ist und was uns Hoffnung gibt. ProSieben spricht von einem „Film der Zuversicht“, der von Autentic produziert wird. Und auch mit Thilo Mischke setzt man die Zusammenarbeit fort, auch wenn hier noch kein konkretes Thema benannt wurde.

Sieben Weltmeisterschaften in 18 Monaten

Großen Wert legte ProSiebenSat.1 bei den Screenforce Days nicht zuletzt auf sein Sport-Angebot. Für "ran" hat man da in zuletzt ein tatsächlich beachtliches Portfolio an Rechten zusammengesammelt, zusätzlich zum Fußball-Bundesliga- und U21-Paket von Sat.1. Innerhalb von 18 Monaten werden gleich sieben Weltmeisterschaften auf den Sendern und Plattformen von ProSiebenSat.1 zu sehen sein: Die Basketball-WM der Frauen, die Handball-WM der Männer, die Eishockey-WM der Männer, die Basketball-WM der Männer, die Rugby-WM der Männer, die Handball-WM der Frauen.

Ende 2027/Anfang 2028 kommt dann auch derstmals die Darts-WM zu ProSiebenSat.1, nachdem man Sport1 bei den Free-TV-Rechten ausgestochen hat. Während bei anderen Turnieren viel vom Erfolg der deutschen Mannschaft abhängt - was im besten Fall auch sonst weniger beachteten Sportarten zu ungeahnten Quoten-Höhenflügen verhelfen kann - ist die Darts-WM fast schon ein Selbstläufer. Bislang blieb man da mit der "Promi Darts-WM" nur Zaungast, fuhr damit aber meist trotzdem gute Quoten ein. Das Konzept wird nun auf eine weitere Sportart übertragen: RedSeven hebt für ProSieben die "Promi Tischtennis WM" aus der Taufe. Auch dort sollen Tischtennis-Profis dann gemeinsam mit Promis an den Start gehen.