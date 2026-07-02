RTL Deutschland geht bereits in seine vierte NFL-Saison und wird, wie das Unternehmen am Donnerstag beim Screenforce Festival in Düsseldorf bekanntgab, die Anzahl seiner Football-Übertragung noch einmal spürbar ausbauen. Eine neue Vereinbarung sieht vor, dass man künftig die komplette NFL Game Week, die jeweils von Donnerstag bis Dienstag läuft, übertragen wird. Ein entsprechender Vertrag, den RTL Deutschland mit der NFL geschlossen hat, gilt bis einschließlich der Saison 2028/29.

Neben den Sonntagsspielen wächst das Angebot damit um die wöchentlichen Night Games sowie zusätzliche Live-Einzelspiele am Sonntagabend. Darüber hinaus vereint die Sendergruppe die deutschsprachige Konferenz sowie die amerikanische Konferenz - die sogenannte "RedZone" - unter einem Dach und holt dafür auch den gerade erworbenen Pay-TV-Sender Sky an Bord. So wird es die deutschsprachige Konferenz exklusiv bei Sky Sport Top Event und im Free-TV bei Nitro zu sehen geben, während die RedZone auf dem neuen Sender Sky Sport NFL laufen wird, dessen Start jetzt in Aussicht gestellt worden ist. Teil der Vereinbarung sind zudem alle euroäischen International Games der NFL, die sowohl im Free-TV als auch bei Sky Sport gezeigt werden sollen.

Das neue Line-Up sieht vor, dass die Nachtspiele am Donnerstag, Sonntag und Montag jeweils nach 2 Uhr parallel bei RTL und Sky Sport laufen werden. Sky zeigt darüber hinaus sonntags um 19 und 22 Uhr jeweils ein weiteres NFL-Spiel. Das bedeutet: Sonntags ab 19:00 Uhr gibt's Live-Spiele bei RTL und Sky, die deutschsprachige Konferenz bei Nitro und Sky sowie die RedZone auf Sky Sport NFL.

Die Vereinbarung gilt dabei für den gesamten deutschsprachigen Raum sowie Luxemburg und Liechtenstein. Möglich wurde das, nachdem die NFL im Frühjahr überraschend den bestehenden Deal mit DAZN gekündigt hatte (DWDL.de berichtete). Es ging dabei um die sogenannten "Domestic Pay Rights", die es dem Streamingdienst ermöglichten, jede Woche exklusiv mehrere Spiele zu übertragen. Darüber hinaus war die deutschsprachige NFL-Konferenz, die unter dem Namen ENDZN etabliert wurde, ebenso Teil des Vertrags wie die co-exklusive Übertragung aller Playoff-Spiele und des Super Bowls. NFL machte dabei von einem einseitigen Kündigungsrecht Gebrauch - wohl auch, weil man sich höhere Einnahmen erhoffte. Schon im März war darüber spekuliert worden, dass RTL Deutschland sich die frei gewordenen Rechte sichert, um seine Positionierung als Heimat der NFL weiter zu stärken. Genau das ist nun geschehen.

"Unser Ziel ist es, American Football für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen", erklärte Alexander Steinforth, General Manager NFL in der DACH-Region. "Mit der Erweiterung unserer Partnerschaft bieten wir den Fans mehr Live-Spiele im Free-TV als je zuvor und schaffen gleichzeitig das bislang umfassendste NFL-Angebot im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit RTL und Sky erreichen wir Football-Fans auf allen Plattformen und schaffen die besten Voraussetzungen, um das Wachstum der NFL in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter voranzutreiben." Laura Louisy, Senior Director NFL für internationale Medienstrategie und Geschäftsentwicklung, sagte über die Bündelung bei RTL: "So können wir Fans noch effektiver erreichen und neue Zielgruppen für die NFL gewinnen."

Zufrieden klingt dann auch Inga Leschek, CCO bei RTL Deutschland: "Unsere Vision war von Beginn an, die Heimat für die NFL zu sein. Mit unseren erweiterten Rechten machen wir diesen Traum zur Realität. Wir bieten künftig jedem NFL-Fan das passende Angebot - von den großen Einzelspielen über die deutsche Konferenz bis zur NFL RedZone. Damit entsteht das größte NFL-Angebot, das es in Deutschland je gab."

Game Pass bleibt weltweit bei DAZN

Klar ist indes, dass DAZN auch nach dem Verlust nicht gänzlich ohne die NFL dastehen. Möglich wird das durch den NFL Game Pass, den DAZN noch bis ins Jahr 2033 weltweit vertreibt. Dieser umfasst neben allen Einzelspielen, von denen mindestens vier pro Spieltag auch mit deutschem Kommentar übertragen werden, auch die "RedZone"-Konferenz. "DAZN bleibt die Heimat der NFL für die Fans in Deutschland und weltweit", sagt dann auch ein DAZN-Sprecher zu DWDL.de. "Als exklusive globale Plattform für den NFL Game Pass bietet DAZN das umfassendste NFL-Erlebnis auf dem Markt." Darüber hinaus biete der Game Pass "zahlreiche Premium-Funktionen", die etwa Datenfeeds, Highlight-Formate und Features wie Multiview und Download-Funktionen umfassen.