Lara Trizzino wird neue Moderatorin des HR-Boulevardmagazins "Maintower", das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. Sie folgt damit auf Marvin Fischer, dessen Wechsel zum ZDF, wo er "Hallo Deutschland" präsentieren wird, im März bekannt wurde (DWDL.de berichtete). Fischer hatte sich am vergangenen Freitag vom "Maintower"-Publikum verabschiedet. Trizzino hat ihren ersten Auftritt als Moderatorin der Sendung am kommenden Montag, den 6. Juli. Sie wird künftig im Wechsel mit Susann Atwell durch das Format führen.

Mit Trizzino setzt der Hessische Rundfunk auf eine interne Lösung: Die Journalistin hat in Frankfurt angewandte Medien mit Schwerpunkt Media Acting & Rhetorik studiert und anschließend ein Volontariat im Funkhaus Aschaffenburg absolviert. Seit 2019 arbeitet sie für den Hessischen Rundfunk. Als Reporterin hat sie bereits für alle Mediengattungen von Radio, Fernsehen bis Social Media gearbeitet. Seit 2023 moderiert sie außerdem das Sportfenster in der werktäglichen "Hessenschau" am späten Nachmittag.

Künftig ist Lara Trizzino also eine der beiden Hauptmoderatorinnen des erfolgreichen Boulevardmagazins. Zu ihrem neuen Job sagt sie: "Seit vielen Jahren bin ich für Maintower als Reporterin in Hessen unterwegs und durfte dabei viele besondere Menschen und Geschichten kennenlernen. Dass ich jetzt auch als Moderatorin Teil der Sendung sein darf, ist für mich ein echter Lebenstraum. Ich freue mich riesig auf diese neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit einem großartigen Team weiter das zu zeigen, was 'Maintower' ausmacht: Nah an den Menschen zu sein und Geschichten zu erzählen, die bewegen, überraschen oder einfach gute Laune machen."