Vox hat zwei neue Ausgaben seiner Langzeitdoku "Wir werden groß!" angekündigt. Diese sind am 28. Juli und 4. August jeweils um 20:15 Uhr beim Sender zu sehen. Das Motto lautet dann: "Teenager auf Entdeckungskurs". Die zwölf Protagonistinnen und Protagonisten, die man schon seit 2016 begleitet, sind mittlerweile nämlich schon 13 und 14 Jahre alt. Hinter dem Generationenprojekt steht die Produktionsfirma sagamedia.

Der "Entdeckungskurs" ist übrigens sehr wörtlich gemeint: Die im Fokus der zwei Folgen stehenden Teenager begeben sich auf ein Segelabenteuer, das ihre Freundschaft nach Vox-Angaben "auf die Probe stellt". Zwischen engen Räumen, klaren Regeln und offenen Gewässern soll sich zeigen, wie Jugendliche heute zwischen Selbstfindung, Freundschaft und Verantwortung ihren Weg ins Erwachsenwerden suchen.

Unterstützt von Entwicklungspsychologen und festgehalten mit 30 Remotekameras, liefert diese Reihe seit mittlerweile zehn Jahren Einblicke in verschiedene Facetten des Kinderlebens. Vox will "Wir werden groß! - Teenager auf Entdeckungskurs" derweil nicht als klassische Jugenddokumentation verstanden wissen. Das Projekte zeige, "wie junge Menschen heute zwischen Selbstfindung, Freundschaft, erster Liebe und Verantwortung ihren Weg ins Erwachsenwerden suchen".

Auf dem Sendeplatz am Dienstagabend sind aktuell noch Wiederholungen von "Hot oder Schrott - Die Allestester" zu sehen. Am 21. Juli zeigt Vox dann einmalig das Bühnenprogramm von Doc Caro, ehe man an den zwei nächsten Dienstagen auf "Wir werden groß" setzt. Am Montag, den 20. Juli, kehrt unterdessen auch "Goodbye Deutschland" mit neuen Ausgaben zurück zu Vox, aktuell sind von dem Auswanderer-Format nur Wiederholungen zu sehen.