Barbara Schöneberger führt auch in diesem Jahr durch den Deutschen Fernsehpreis, das hat sie an diesem Donnerstag selbst auf dem Screenforce Festival angekündigt, kurz darauf folgte auch die Bestätigung von RTL via Pressemitteilung. Die Kölner haben in diesem Jahr die Federführung für die Preisverleihung und übertragen die TV-Gala am 9. September zur besten Sendezeit im eigenen Programm. Einen Tag zuvor, am 8. September, findet wie gehabt die Nacht der Kreativen statt, die diesmal von Jan Köppen moderiert wird.

Bei der Moderation der TV-Gala setzt RTL mit Schöneberger auf Konstanz: Schon in den zurückliegenden Jahren führte die Entertainerin durch die Veranstaltung - acht Mal war sie schon die Moderatorin der Preisverleihung. Mittlerweile wäre es wohl eher eine News, wenn Schöneberger keine Fernsehpreis-Moderatorin mehr wäre. Sie selbst sagt: "Fernsehen – egal ob linear oder im Streaming - lebt und das ganz besonders am Abend der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises. Ich freue mich, dass ich nun zum bereits dreiviertelduzend Mal durch diese schöne Veranstaltung führen und dort meine beruflichen Freunde treffen darf."

Ansonsten gibt es einige Veränderungen bei der diesjährigen Preisverleihung. So hat Stephan Lamby den Jury-Vorsitz von Wolf Bauer übernommen, der diese Aufgabe zuvor lange inne hatte. Und auch bei der Location müssen sich die Gäste des Fernsehpreises umgewöhnen: Nach vier Jahren in Folge verlässt der Fernsehpreis die MMC-Studios im Kölner Coloneum, wo man die Aftershow-Party erst im Vorjahr unter Federführung der Deutschen Telekom deutlich aufgewertet hatte. Die TV-Gala wechselt in die Kölner Messe, konkret soll die Verleihung im Confex-Center stattfinden.

Ausgezeichnet werden im September Produktionen aus den Genres Fiktion, Unterhaltung und Information - unabhängig davon, ob sie für das lineare TV oder einen Streamingdienst produziert wurden. Berücksichtigt werden Produktionen, die im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 veröffentlicht wurden. Produziert werden die Nacht der Kreativen und die TV-Gala von Riverside Entertainment. Die Gesamtkoordination und die Betreuung der Juryarbeit liegen beim Ständigen Sekretariat unter der Leitung von Petra Müller.