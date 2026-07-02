Warner Bros. Discovery hat sich in Sachen TV-Vermarktung bekanntlich mit RTLzwei bei den El Cartel Brothers zusammengetan - zumindest was die linearen Sender anbelangt, auf die Matthias Heinze (SVP Commercial bei WBD) und Marion Rathmann (Group VP Content & Programming bei WBD) dementsprechend beim Screenforce Festival einen Ausblick gaben. Tele 5 wurde dabei als "Home of Kult. Home of SciFi" präsentiert.

Tele 5 ist schon seit langem die Free-TV-Heimat des Star-Trek-Universums - und weil das in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiert, hat Tele 5 eine 60-stündige Sonderprogrammierung anberaumt, die vom 8. bis zum 13. September dauern wird. Im Rahmen derer wird es nicht nur ganze Staffeln einzelner Star-Trek-Serien und Star-Trek-Filme zu sehen geben, sondern obendrein noch eine exklusive Doku, in der Star-Trek-

Legenden wie William Shatner und Jonathan Frakes über den Mythos und die Welt von Enterprise, Voyager, Sternenflotte & Co. sprechen.

Während Tele 5 der Fiction-Sender von Warner Bros. Discovery im Free-TV ist, stehen DMAX, TLC und HGTV für non-fiktionale Unterhaltung. "Das sind drei Sender mit drei klaren Handschriften. Bei TLC und HGTV stehen große Emotionen, bewegende Geschichten und echte Lebenswelten im Zentrum. Machen statt

reden: Das ist DMAX, unser Männersender – klar, robust und authentisch", sagt Rathmann. Bei TLC und HGTV laufen vor allem US-Produktionen, bei DMAX hingegen bilden deutsche Eigenproduktionen eine signifikante Rolle.

"Sie sind unser Rückgrat, liefern Quote und Glaubwürdigkeit", sagt Rathmann. Im Vordergrund stehen dabei drei Genres, die DMAX selbst so beschreibt: Bluelight, Epic Jobs und Adventures. Daran wird sich nichts ändern, im Gegenteil: "Natürlich bauen wir diese Programmfarbe stringent aus: Mit neuen Formaten, neuen Staffeln, neuen Schauplätzen. Das Motto lautet: More Bluelight. More Epic Jobs. More Adventure". So startet im Oktober das neue Blaulicht-Format "Feuerwache 1 – Alarm in Ingolstadt" zusammen mit neuen Folgen der etablierten Formate "112: Feuerwehr im Einsatz", "Speed Cops" und "110 Hannover". Zum Jahresende kehrt dann "Der Germinator" zurück. Am 6. Oktober startet das neue Format "Die Helgoländer" über die Bewohner der einzigen deutschen Hochseeinsel Helgoland.

Eurosport wiederum hat gerade sehr erfolgreiche Wochen hinter sich: Der Grand-Slam-Sieg von Alexander Zverev bescherte dem Sender seinen bislang erfolgreichsten Sendetag mit einem Tagesmarktanteil von 6,9 Prozent. Mit der Tour de France steht ab dem 4. Juli bereits das nächste Großereignis für Eurosport vor der Tür, mit über 100 Stunden Live-Berichterstattung. Jede der 21 Etappen wird durch die von Holger Speckhahn

moderierte, halbstündige Analyse-Show "Velo Club" ergänzt. Als besonderen Gast hat man zudem den Tour-de-France-Sieger von 1997 Jan Ullrich für den 4., 5. und 24. Juli angekündigt.

"Wir bringen die Geschichten, über die Menschen sprechen und schaffen Inhalte, die bleiben - ob im Kino, TV, Digital oder im Streaming. Die Senderwelten von Warner Bros. Discovery stehen für klaren Content, klare Zielgruppen und bestes Storytelling im TV, Digital und im Streaming", so Matthias Heinze.