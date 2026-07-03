Schon in wenigen Tagen finden Kundinnen und Kunden von Sky auch zwei prägende RTL-Formate im Angebot des Bezahlsenders. Wie die beiden Sender jetzt angekündigt haben, wird die erste Staffel der Coming-of-Age-Serie "Euphorie" ab dem 7. Juli bei Sky und Wow verfügbar sein. Die ersten drei Staffeln von "Die Verräter", die in den vergangenen drei Jahren zu sehen waren, folgen am 15. Juli.

Es bleibt aber nicht bei den bereits gesendeten Staffeln, die künftig auch bei Sky und Wow verfügbar sind. So soll die vierte Staffel von "Die Verräter", zu der man am Donnerstag auf dem Screenforce Festival einige Details ankündigte, ab dem 3. August neben RTL+ eben auch auf den Sky-Plattformen zu sehen sein. Die lineare Free-TV-Ausstrahlung erfolgt kurz darauf bei RTL - und dort setzt man auf eine Event-Programmierung (DWDL.de berichtete). Mit dabei sind dann unter anderem Peyman Amin, Hardy Krüger jr., Marijke Amado, Max Kruse, Cathy Hummels oder auch Tine Wittler.

Für die neue "Verräter"-Staffel hat RTL also wieder einen durchaus prominenten und abwechslungsreichen Cast zusammengestellt, den man in der Form in anderen Formaten nicht findet. So war es auch schon in den zurückliegenden Staffeln, die künftig auch bei Sky zu sehen sein werden. In dem von Sonja Zietlow moderierten Format nahmen unter anderem schon Jan Hofer, Anna-Carina Woitschack, Motsi Mabuse, Joachim Llambi, Jorge González, Bruce Darnell, Gülcan Kamps, Jimi Blue Ochsenknecht, Claude-Oliver Rudolph und Martina Voss-Tecklenburg teil. Die erste Staffel von "Die Verräter" wurde von der inzwischen aufgelösten Produktionsfirma Tower Productions hergestellt, Staffeln drei und die künftige vierte Staffel kamen bzw. kommen von Filmpool Entertainment.

Ob in ferner Zukunft den Kundinnen und Kunden von Sky auch die neuen Folgen von "Euphorie" zugänglich gemacht werden, bleibt abzuwarten. Schon vor wenigen Monaten hatte RTL eine Fortsetzung angekündigt. Nun geht es erst einmal um die acht von Zeitsprung Pictures produzierten Folgen der ersten Staffel, die im Oktober 2025 bei RTL+ veröffentlicht wurden.

"Euphorie" basiert auf dem original israelischen Format, das von Ron Leshem und Daphna Levin für HOT entwickelt und von Tedy Productions Ltd. produziert wurde. Das Format wurde auch als HBO-Serie "Euphoria" adaptiert. In der deutschen Adaption kommt die 16-jährige Mila (Derya Akyol) aus der Jugendpsychiatrie zurück nach Hause. Abgefuckt von der Welt um sie herum - und davon, dass Schul-Hottie Basti (Kosmas Schmidt) ein Sextape mit ihr an die ganze Schule verschickt hatte. Jetzt ist alles ist anders - und trotzdem genauso beschissen wie vorher. Mila schlittert mit Vollgas in eine Dreiecksbeziehung mit Ali (Sira Anna-Faal), dem Mädchen, in das sie sich in der Klinik verknallt hat, und Jung-Schauspieler Jannis (Eren M. Güvercin), der ebenso überfordert und abgefuckt von der Welt ist wie sie selbst.