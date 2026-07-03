Bei RTL Deutschland ist nach Abschluss der Übernahme von Sky Deutschland die nächste Personal-Frage geklärt: Die Technologie-Organisationen der beiden vorher getrennten Unternehmen werden unter Patrick Sturm zusammengeführt. Der bisherige Chief Technology Officer von Sky fungiert damit künftig als Executive Vice President Technology von RTL Deutschland und berichtet als solcher an COO Andreas Fischer.

Zu seinen Aufgaben in dieser Funktion gehört die Zusammenführung der Technologieplattformen von Infrastruktur über Playout, Streaming, CRM bis hin zu Data und "AI Enablement", heißt es in einer RTL-Mitteilung. Ziel sei es, die technologischen Stärken von RTL und Sky zu vereinen und Innovationen schneller in die Organisation zu bringen.

Andreas Fischer, Chief Operating Officer von RTL Deutschland, sagt: "Technologie ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Zukunft unseres Unternehmens. Mit Patrick Sturm gewinnen wir einen erfahrenen Technologie- und Transformationsmanager, der unsere Technologieorganisation weiterentwickeln und wichtige Impulse für die nächste Wachstumsphase von RTL Deutschland setzen wird. Seine Erfahrung und sein Verständnis für komplexe Technologieplattformen machen ihn zur idealen Besetzung für diese Schlüsselrolle."

Patrick Sturm ergänzt: "RTL und Sky verfügen gemeinsam über sehr hohe technologische Kompetenz und herausragende Teams. Darauf wollen wir aufbauen. Unser Anspruch ist es, eines der stärksten Technologie-Teams der Medienbranche zu formen und technologisch auf Augenhöhe mit den weltweit führenden Streaming-Plattformen zu agieren. Dafür werden wir unsere Stärken gezielt weiter ausbauen und die technologische Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens auf das nächste Level heben."