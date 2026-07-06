Julia Grimm hat die Leitung des WDR-Landesstudios in Bonn übernommen, Anna Willmes leitet ab sofort das Studio in Siegen. Für die gebürtige Westfälin Grimm ist das Rheinland seit ihrem Studium in Bonn die Wahlheimat. Nach Stationen bei ntv und RTL kam sie 2014 zum WDR, wo sie zunächst in der landespolitischen Redaktion arbeitete und dann als Korrespondentin nach Berlin wechselte. 2019 kam sie zurück ins Rheinland, übernahm eine Führungsposition bei Phoenix und stand dort auch als Moderatorin und Reporterin vor der Kamera.

Zu ihrer neuen Aufgabe sagt sie: "Die Region rund um Bonn ist eine besonders spannende. Hier treffen kommunale Themen, Bundespolitik und internationales Geschehen aufeinander. Ich freue mich darauf, unsere Berichterstattung mit dem Bonner Team weiterzuentwickeln, vor allem auch für unsere digitalen Kanäle."

Anna Willmes wiederum kennt das WDR-Publikum bislang aus Sendungen wie "Hier und heute", der "Lokalzeit am Samstag" und "Lokalzeit live". Im Landesstudio Siegen fing sie 2000 als freie Mitarbeiterin an und absolvierte dann ein WDR-Volontariat in Köln. Ihre Moderations-Karriere startete sie in der "Lokalzeit Südwestfalen", die sie ab jetzt als Führungskraft verantwortet. "Der Wechsel in eine ganz andere journalistische Position ist für mich eine spannende Herausforderung", sagt Anne Willmes. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem Team in Siegen die besten Geschichten aus Südwestfalen auf alle WDR-Kanäle zu bringen."

Die Landesstudios sind verantwortlich für die "Lokalzeiten", die das WDR Fernsehen um 19:30 Uhr zeigt. Sie liefern aber generell für sämtliche Programme des WDR und für die ARD regionale Inhalte aus ihrem Gebiet zu, auch Inhalte für wdr.de und die Social-Media-Kanäle. Auf WDR 2 werden die Hörerinnen und Hörer zudem direkt aus den Landesstudios von 6:30 Uhr bis 17:30 Uhr immer live zur halben Stunde mit Informationen aus ihrer Region versorgt. "Unsere Landesstudios sind das regionale Herzstück des WDR. Sie sind nah an den Menschen und ihren Themen. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir für Bonn und Siegen zwei so profilierte und engagierte Journalistinnen gewinnen konnten", kommentiert Stefan Brandenburg, Leiter der Landesprogramme und des Programmbereichs Aktuelles im WDR.