Der Film "Deadly Patient" ist eigentlich schon Jahre alt, erschienen ist er im Jahr 2018 in den USA. Nun kommt er allerdings hierzulande noch einmal zu ungeahntem und äußerst zweifelhaftem Ruhm: Seit dem vergangenen Wochenende ist er das Thema zahlreicher Postings in sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram, die über die schlechte deutsche Synchronisation spotten, in der "Deadly Patient - Tödlicher Patient" bei Prime Video abgerufen werden konnte. Unter anderem hatte auch der Synchronsprecher Sven Plate darauf hingewiesen.

Wer in den Film reinschaut, kann seinen Ohren tatsächlich kaum glauben: Dialoge von einem Kaliber wie diesem bestimmen den Film durchweg: "Die Sanitäter fanden Euch im Bett." - "Ich sollte da gestorben haben", dargebracht in völlig ausdrucks- und emotionsloser offenbar KI-generierter Stimme. Oder auch dieses Schmuckstück: "Ich fahre da." - "Na sehen wir uns?" - Kuss - "Liebe dich." - "Ich weiß." - "Geh weg."

Offensichtlich hielt es also jemand für eine gute Idee, eine durch ein schlechtes KI-Modell generierte und umgesetzte deutsche Synchronisation des Films zu veröffentlichen. Erstellt wurde die Synchronisation allerdings nicht im Auftrag von Amazon, heißt es dort. Stattdessen dürfte der Film wohl über "Prime Video Direct" auf die Plattform gelangt sein, über das auch andere Anbieter Produktionen bei Prime Video veröffentlichen können. Unklar ist allerdings, warum hier anscheinend keine Qualitätsprüfung stattfand oder warum sie in diesem Fall nicht gegriffen hat.

Am Montagmittag zog Amazon nun jedenfalls die Reißleine und hat den Film mit der peinlichen deutschen Tonspur wieder offline genommen: Ein Prime-Video-Sprecher teilt auf DWDL-Anfrage mit: "Die deutsche Synchronisation des Films 'Deadly Patient - Tödlicher Patient' entsprach nicht den Qualitätsstandards von Prime Video. Der Film ist vorerst nicht mehr bei Prime Video verfügbar." Wer sich selbst ein Bild machen will, wird auf TikTok und Co. aber weiter mit zahlreichen Ausschnitten fündig.